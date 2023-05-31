Англия31 мая 2023, 18:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником
Диогу Далот останется в клубе
31 мая 2023, 18:11 |
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракт с защитником Диогу Далотом. Новое соглашение с 24-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.
Предыдущий контракт истекал летом 2024 года.
Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года, сезон 2020/2021 провел в аренде в «Милане». В нынешнем сезоне на счету Далота 2 гола и 3 ассиста в 42 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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