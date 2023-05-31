Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником
Англия
31 мая 2023, 18:11 |
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником

Диогу Далот останется в клубе

31 мая 2023, 18:11 |
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о продлении контракт с защитником Диогу Далотом. Новое соглашение с 24-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.

Предыдущий контракт истекал летом 2024 года.

Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года, сезон 2020/2021 провел в аренде в «Милане». В нынешнем сезоне на счету Далота 2 гола и 3 ассиста в 42 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец продлил контракт с немецким клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной
У МЮ есть одна гарантированная потеря на финал Кубка Англии
Диогу Далот Манчестер Юнайтед продление контракта
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Теннис | 31 мая 2023, 17:05 4
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023

Элина встретится с Анной Блинковой в 1/16 финала французского мейджора

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, вылетевший во Вторую лигу, уволил экс-капитана Днепра
Футбол | 31 мая 2023, 17:03 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, вылетевший во Вторую лигу, уволил экс-капитана Днепра
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, вылетевший во Вторую лигу, уволил экс-капитана Днепра

Сергей Дирявка покинул пост главного тренера ФК «Горняк-Спорт»

Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Война | 30.05.2023, 19:10
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Теннис | 30.05.2023, 22:49
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Футбол | 31.05.2023, 09:52
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 2
Футбол
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
Сенсация №1. На Ролан Гаррос квалифайер выбил второго сеяного
30.05.2023, 18:58 8
Теннис
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 27
Футбол
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
Источник: Ярмоленко возвращается в Динамо, переговоры в завершающей фазе
31.05.2023, 09:28 15
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности