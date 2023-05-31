Украина. Премьер лига31 мая 2023, 17:46 |
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В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера
Информация по поводу аренды Джона Амаха не подтвердилась
31 мая 2023, 17:46 |
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Пресс-атташе «Динамо» Киев Андрей Шахов-младший в комментариях в Инстаграм-аккаунте «Брутального футбола» опроверг информацию об аренде нигерийского голкипера Джона Амаха:
«Неправда», – лаконично прокомментировал информацию Шахов.
Напомним, информация о краткосрочной аренде Амаха в «Динамо» появилась в нигерийских СМИ. Среди украинских ресурсов подтверждения данным слухам не было.
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