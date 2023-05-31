В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера

Пресс-атташе «Динамо» Киев Андрей Шахов-младший в комментариях в Инстаграм-аккаунте «Брутального футбола» опроверг информацию об аренде нигерийского голкипера Джона Амаха:

«Неправда», – лаконично прокомментировал информацию Шахов.

Напомним, информация о краткосрочной аренде Амаха в «Динамо» появилась в нигерийских СМИ. Среди украинских ресурсов подтверждения данным слухам не было.