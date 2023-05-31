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Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 17:46 |
921
0

В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера

Информация по поводу аренды Джона Амаха не подтвердилась

31 мая 2023, 17:46 |
921
0
В Динамо опровергли подписание нигерийского голкипера
Sports247.ng. Джон Амах

Пресс-атташе «Динамо» Киев Андрей Шахов-младший в комментариях в Инстаграм-аккаунте «Брутального футбола» опроверг информацию об аренде нигерийского голкипера Джона Амаха:

«Неправда», – лаконично прокомментировал информацию Шахов.

Напомним, информация о краткосрочной аренде Амаха в «Динамо» появилась в нигерийских СМИ. Среди украинских ресурсов подтверждения данным слухам не было.

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Андрей Шахов Динамо Киев Джон Амах
Источник Instagram
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