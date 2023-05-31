Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нигерийские СМИ: Динамо Киев подписало голкипера Джона Амаха
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 16:36 |
1831
1

Нигерийские СМИ: Динамо Киев подписало голкипера Джона Амаха

Речь идет о краткосрочной аренде

31 мая 2023, 16:36 |
1831
1
Нигерийские СМИ: Динамо Киев подписало голкипера Джона Амаха
Sports247.ng. Джон Амах

«Динамо» Киев подписало 21-летнего голкипера клуба «Саншайн Старз» Джона Амаха. Так утверждает нигерийский сайт sports247.ng.

По их информации, Амах перейдет в «Динамо» на правах краткосрочной аренды. Игрок уже прошел медобследование.

«Динамо» следило за Амахом с ЧМ-2019 U-20. В нынешнем сезоне Амах не провел ни одного официального матча за «Саншайн Старз».

По теме:
Андрей ЦУРИКОВ: «Блохин мог сказать: «Вот я бы забил!»
Палкин рассказал, как воспринял приход Луческу в Динамо
ФОТО. Алиев жестко подколол Леоненко, вспомнив его дубль спартаку
Динамо Киев Сантайн Старз Джон Амах аренда игрока
Источник Sports247 Naija
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Футбол | 31 мая 2023, 06:00 43
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси

Лондонцы впервые за несколько десятилетий финишировали в нижней десятке турнирной таблицы АПЛ

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31 мая 2023, 10:12 21
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем

Переход аргентинца в клуб из Саудовской Аравии – дело времени

ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Теннис | 30.05.2023, 22:49
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
Футбол | 31.05.2023, 13:13
ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Какой Днепр-1? Нет Днепра того»
Футбол | 31.05.2023, 07:57
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Какой Днепр-1? Нет Днепра того»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Какой Днепр-1? Нет Днепра того»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ну оце вже таки вообще вже... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
30.05.2023, 16:35 7
Бокс
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
30.05.2023, 06:39 4
Война
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
30.05.2023, 22:15
Футбол
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
31.05.2023, 05:30 2
Футбол
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
31.05.2023, 01:45 6
Теннис
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
30.05.2023, 15:24 13
Футбол
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
30.05.2023, 14:54 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности