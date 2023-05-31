Нигерийские СМИ: Динамо Киев подписало голкипера Джона Амаха

«Динамо» Киев подписало 21-летнего голкипера клуба «Саншайн Старз» Джона Амаха. Так утверждает нигерийский сайт sports247.ng.

По их информации, Амах перейдет в «Динамо» на правах краткосрочной аренды. Игрок уже прошел медобследование.

«Динамо» следило за Амахом с ЧМ-2019 U-20. В нынешнем сезоне Амах не провел ни одного официального матча за «Саншайн Старз».