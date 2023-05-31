Украина. Премьер лига31 мая 2023, 16:36 |
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Нигерийские СМИ: Динамо Киев подписало голкипера Джона Амаха
Речь идет о краткосрочной аренде
31 мая 2023, 16:36 |
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«Динамо» Киев подписало 21-летнего голкипера клуба «Саншайн Старз» Джона Амаха. Так утверждает нигерийский сайт sports247.ng.
По их информации, Амах перейдет в «Динамо» на правах краткосрочной аренды. Игрок уже прошел медобследование.
«Динамо» следило за Амахом с ЧМ-2019 U-20. В нынешнем сезоне Амах не провел ни одного официального матча за «Саншайн Старз».
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