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Ролан Гаррос
31 мая 2023, 17:05 | Обновлено 31 мая 2023, 17:09
990
2

Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023

Элина встретится с Анной Блинковой в 1/16 финала французского мейджора

31 мая 2023, 17:05 | Обновлено 31 мая 2023, 17:09
990
2
Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Украинка сыграет с представительницей страны 404 Анной Блинковой (WTA 56). Во 2-м раунде Ролан Гаррос Блинкова в трех сетах выиграла у пятой ракетки мира Каролина Гарсии из Франции.

Ролан Гаррос 2023. 1/32 финала

Каролин Гарсия (Франция) [5] – Анна Блинкова – 6:4, 3:6, 5:7

Свитолина и Блинкова ранее играли между собой только один раз. Неделей ранее Элина деклассировала россиянку в финале грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге со счетом 6:2, 6:3.

На счету Блинковой – один трофей на уровне WTA 250 в Клуж-Напоке в 2022 году, а также трофей на 125-тысячнике в Нью-Хейвене и 3 победы на турнирах ITF. Наивысшая позиция Анны в рейтинге WTA – 54-я строчка.

Пока что неизвестно, на когда запланирован поединок Свитолиной и Блинковой.

В 1/32 финала французского мейджора Элина обыграла Сторм Хантер.

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Элина Свитолина Анна Блинкова Каролин Гарсия Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Що і очікувалося, виходячи з того, як важко Гарсія грала в першому колі. Сьогодні ще молодець, сім матчболів відіграла.
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+2
Andrey_1992
ну прям як пороблено з цими кацапами на Ролан Гарос, ну нічого, можем повторить, думаю Світоліна її знову декласує
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+1
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