Повторение Страсбурга? Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ 2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Украинка сыграет с представительницей страны 404 Анной Блинковой (WTA 56). Во 2-м раунде Ролан Гаррос Блинкова в трех сетах выиграла у пятой ракетки мира Каролина Гарсии из Франции.

Ролан Гаррос 2023. 1/32 финала

Каролин Гарсия (Франция) [5] – Анна Блинкова – 6:4, 3:6, 5:7

Свитолина и Блинкова ранее играли между собой только один раз. Неделей ранее Элина деклассировала россиянку в финале грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге со счетом 6:2, 6:3.

На счету Блинковой – один трофей на уровне WTA 250 в Клуж-Напоке в 2022 году, а также трофей на 125-тысячнике в Нью-Хейвене и 3 победы на турнирах ITF. Наивысшая позиция Анны в рейтинге WTA – 54-я строчка.

Пока что неизвестно, на когда запланирован поединок Свитолиной и Блинковой.

В 1/32 финала французского мейджора Элина обыграла Сторм Хантер.