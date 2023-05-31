Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти решил остаться в Реале
Испания
31 мая 2023, 16:20 |
450
1

Анчелотти решил остаться в Реале

Итальянец не уйдет в сборную Бразилии

31 мая 2023, 16:20 |
450
1
Анчелотти решил остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить работу с командой. Об этом сообщают испанские СМИ.

В последние месяцы в услугах Анчелотти была заинтересована сборная Бразилии, но в итоге 63-летний итальянец принял решение не менять место работы.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. В прошлом сезоне привел команду к победе в Лиге чемпионов.

По теме:
Поедет к Роналду? Бензема получил предложение из Саудовской Аравии
Интер предложил 3-летний контракт защитнику Реала
Асенсио в шаге от перехода в клуб АПЛ
Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Теннис | 31 мая 2023, 01:45 5
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа

Французский теннисист победил аргентинца Себастьяна Баэса в пяти сетах

Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»
Футбол | 31 мая 2023, 14:39 0
Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»
Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»

Специалист оценил игру украинца в АПЛ

500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31.05.2023, 10:12
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
Футбол | 31.05.2023, 07:30
Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
Шахтеру вручили трофей, Цуренко обыграла сеяную, Маркевич идет в Карпаты
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Теннис | 30.05.2023, 22:49
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Ну может Карло и хочет остаться в Реала,но что по этому поводу думает руководство? Чемпионат проиграли Барсе та и есть шанс занять 3 место. В ЛЧ 4-0 от Ман Сити. Ну а кубок Испании такой себе аргумент
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
30.05.2023, 14:12 15
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
30.05.2023, 16:35 7
Бокс
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
30.05.2023, 11:10 7
Футбол
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 32
Футбол
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
30.05.2023, 17:52 27
Теннис
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
30.05.2023, 06:39 4
Война
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
29.05.2023, 18:03 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности