Испания31 мая 2023, 16:20 |
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Анчелотти решил остаться в Реале
Итальянец не уйдет в сборную Бразилии
31 мая 2023, 16:20 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить работу с командой. Об этом сообщают испанские СМИ.
В последние месяцы в услугах Анчелотти была заинтересована сборная Бразилии, но в итоге 63-летний итальянец принял решение не менять место работы.
Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. В прошлом сезоне привел команду к победе в Лиге чемпионов.
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Комментарии 1
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Ну может Карло и хочет остаться в Реала,но что по этому поводу думает руководство? Чемпионат проиграли Барсе та и есть шанс занять 3 место. В ЛЧ 4-0 от Ман Сити. Ну а кубок Испании такой себе аргумент
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