Анчелотти решил остаться в Реале

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить работу с командой. Об этом сообщают испанские СМИ.

В последние месяцы в услугах Анчелотти была заинтересована сборная Бразилии, но в итоге 63-летний итальянец принял решение не менять место работы.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. В прошлом сезоне привел команду к победе в Лиге чемпионов.