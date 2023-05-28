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  4. Ждут решение Анчелотти. В Бразилии еще мечтают заманить тренера в сборную
Испания
28 мая 2023, 19:50 |
109
0

Ждут решение Анчелотти. В Бразилии еще мечтают заманить тренера в сборную

Бразилия мечтает про Анчелотти

28 мая 2023, 19:50 |
109
0
Ждут решение Анчелотти. В Бразилии еще мечтают заманить тренера в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

По информации СМИ, Конфедерация футбола Бразилии готова еще немного подождать, надеясь, что тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет Мадрид и возглавит бразильскую национальную команду.

У команды еще достаточно времени до следующих официальных матчей, поэтому руководство еще сохраняет надежды заполучить именитого наставника, несмотря на слова Анчелотти о том, что он точно остается в «Реале».

Однако поражение от «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги и вылет в полуфинале Лиги чемпионов могут изменить мнение руководства клуба.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Источник The Athletic
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