Ждут решение Анчелотти. В Бразилии еще мечтают заманить тренера в сборную

По информации СМИ, Конфедерация футбола Бразилии готова еще немного подождать, надеясь, что тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет Мадрид и возглавит бразильскую национальную команду.

У команды еще достаточно времени до следующих официальных матчей, поэтому руководство еще сохраняет надежды заполучить именитого наставника, несмотря на слова Анчелотти о том, что он точно остается в «Реале».

Однако поражение от «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги и вылет в полуфинале Лиги чемпионов могут изменить мнение руководства клуба.