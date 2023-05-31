Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм готов выкупить у Ювентуса Кулушевски
Англия
31 мая 2023, 16:07 |
209
0

Тоттенхэм готов выкупить у Ювентуса Кулушевски

Шведский вингер может остаться в Лондоне

31 мая 2023, 16:07 |
209
0
Тоттенхэм готов выкупить у Ювентуса Кулушевски
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

«Тоттенхэм» готов выкупить у «Ювентуса» шведского вингера Деяна Кулушевски. Об этом сообщает журналист Дэн Килпатрик.

Кулушевски выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды с января 2021 года. Несмотря на то, что подписание 23-летнего шведа было инициативой предыдущего тренера «Шпор» Антонио Конте, клуб готов активировать опцию выкупа за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 8 ассистов в 37 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В марте сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

По теме:
Ювентус нацелился на Пулишича
Ювентус ограничился денежным штрафом за махинации с зарплатой
Крах Ювентуса. 5 звезд, которые могут покинуть Турин из-за решения суда
Деян Кулушевски Тоттенхэм Ювентус
Источник Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
Футбол | 31 мая 2023, 13:13 0
ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии
ФОТО. Экс-форвард Шахтера стал почетным консулом Хорватии в Бразилии

Эдуардо получил государственную должность, предложенную правительством Хорватии

У МЮ есть одна гарантированная потеря на финал Кубка Англии
Футбол | 31 мая 2023, 11:11 2
У МЮ есть одна гарантированная потеря на финал Кубка Англии
У МЮ есть одна гарантированная потеря на финал Кубка Англии

Решающую игру турнира пропустит Марсьяль

Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Футбол | 31.05.2023, 06:00
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Футбол | 31.05.2023, 10:12
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Футбол | 30.05.2023, 19:55
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
30.05.2023, 11:52 5
Футбол
ФОТО. Зинченко встретился с Зеленским. Александр – амбассадор United24
ФОТО. Зинченко встретился с Зеленским. Александр – амбассадор United24
30.05.2023, 21:55 1
Футбол
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
30.05.2023, 06:39 4
Война
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
ФОТО. Александр Зинченко приехал в Украину
30.05.2023, 15:24 13
Футбол
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
30.05.2023, 19:10 15
Война
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
30.05.2023, 11:10 7
Футбол
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
ФЕДЕЦКИЙ: «Усик с Ломаченко не общается. Вася – ватник, никого не слушает»
30.05.2023, 16:35 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности