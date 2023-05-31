Тоттенхэм готов выкупить у Ювентуса Кулушевски

«Тоттенхэм» готов выкупить у «Ювентуса» шведского вингера Деяна Кулушевски. Об этом сообщает журналист Дэн Килпатрик.

Кулушевски выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды с января 2021 года. Несмотря на то, что подписание 23-летнего шведа было инициативой предыдущего тренера «Шпор» Антонио Конте, клуб готов активировать опцию выкупа за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 8 ассистов в 37 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. В марте сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».