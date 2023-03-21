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Италия
21 марта 2023, 16:19 | Обновлено 21 марта 2023, 16:21
157
0

Милан хочет вернуть Кулушевски в Серию А

Хавбек покинет «Тоттенхэм» в конце сезона

21 марта 2023, 16:19 | Обновлено 21 марта 2023, 16:21
157
0
Милан хочет вернуть Кулушевски в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Антонио Конте в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Тоттенхэма», и это повлияет на будущее ряда игроков «Шпор». Один из них – Деян Кулушевски, которого «Тоттенхэм» подписывал именно по инициативе Конте.

В связи с ходом Конте Кулушевски также, скорее всего, покинет клуб летом. По информации итальянских СМИ, интерес к нему проявляет «Милан». «Россонери» хотят взять 22-летнего шведа в аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 7 ассистов в 27 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 55 миллионов евро.

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Деян Кулушевски Тоттенхэм Милан трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Антонио Конте
Источник Calciomercatoweb.it
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