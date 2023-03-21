Милан хочет вернуть Кулушевски в Серию А

Антонио Конте в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Тоттенхэма», и это повлияет на будущее ряда игроков «Шпор». Один из них – Деян Кулушевски, которого «Тоттенхэм» подписывал именно по инициативе Конте.

В связи с ходом Конте Кулушевски также, скорее всего, покинет клуб летом. По информации итальянских СМИ, интерес к нему проявляет «Милан». «Россонери» хотят взять 22-летнего шведа в аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Кулушевски 2 гола и 7 ассистов в 27 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 55 миллионов евро.