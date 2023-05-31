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  4. Андрей ЯКОВЛЕВ: «Бразильцы в Шахтере были главные по вечеринкам»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 15:55 |
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Андрей ЯКОВЛЕВ: «Бразильцы в Шахтере были главные по вечеринкам»

Выпускник академии «горняков» вспомнил звезд эпохи Луческу

31 мая 2023, 15:55 |
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Андрей ЯКОВЛЕВ: «Бразильцы в Шахтере были главные по вечеринкам»
ФК Шахтер Донецк. Брандао

Бывший игрок «Шахтера-3» Андрей Яковлев поделился воспоминаниями о бразильских футболистах донецкой команды: форварде Брандао и полузащитниках Жадсоне с Матузалемом.

«Бразильцы были сами по себе, в своей тусовке? Не так, они скорее были центром клуба. Вокруг них крутилось очень многое. Луческу выстраивал команду под них, а под основной состав уже плясала и вся академия.

«Бразики» были главные по вечеринкам. У Брандао вообще был выкуплен столик на втором этаже в ночном клубе «Вирус» на год вперед. То есть, если клуб был забит битком, а Брандао еще не пришел, то его столик стоял пустым.

Но это было не часто. Матузалем зажигал от души. Жадсон, хоть и был полтора метра ростом, а тоже входил в «клуб костра и гитары», - сказал Яковлев.

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Источник FanDay
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