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  4. Андрей ЯКОВЛЕВ: «Не факт, что Шаблий стал агентом ради прибыли»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 13:13 | Обновлено 31 мая 2023, 13:24
421
0

Андрей ЯКОВЛЕВ: «Не факт, что Шаблий стал агентом ради прибыли»

Выпускник академии «Шахтера» считает, что главной мотивацией было близкое общение с футболистами

31 мая 2023, 13:13 | Обновлено 31 мая 2023, 13:24
421
0
Андрей ЯКОВЛЕВ: «Не факт, что Шаблий стал агентом ради прибыли»
Instagram. Вадим Шаблий и Ярослав Ракицкий

Выпускник академии «Шахтера» Андрей Яковлев поделился своими воспоминаниями от общения с футбольным агентом Вадимом Шаблием, который в юности играл за «горняков».

«Он был моего возраста, и все знали, что он в академии благодаря родственникам. Вадик бесконечно любил футбол, но голову не терял. Понимал, что ни по своим физическим размерам, ни по выносливости он не проходит в реальные футболисты.

Единственное, чем он выделялся – был очень коммуникабельным. Со всеми быстро находил общий язык.

Он мне сам сказал об этом. Ему было 22 года, и я очень удивился. Какой агент? Парень не играл ни на каком уровне, откуда связи вообще для такого бизнеса?

Но он стал агентом, конечно, с помощью семьи. Они ему дали возможность стартовать, а дальше он уже крутился сам», - сказал Яковлев.

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Шахтер Донецк Андрей Яковлев Вадим Шаблий
Источник FanDay
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