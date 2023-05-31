Андрей ЯКОВЛЕВ: «Не факт, что Шаблий стал агентом ради прибыли»

Выпускник академии «Шахтера» Андрей Яковлев поделился своими воспоминаниями от общения с футбольным агентом Вадимом Шаблием, который в юности играл за «горняков».

«Он был моего возраста, и все знали, что он в академии благодаря родственникам. Вадик бесконечно любил футбол, но голову не терял. Понимал, что ни по своим физическим размерам, ни по выносливости он не проходит в реальные футболисты.

Единственное, чем он выделялся – был очень коммуникабельным. Со всеми быстро находил общий язык.

Он мне сам сказал об этом. Ему было 22 года, и я очень удивился. Какой агент? Парень не играл ни на каком уровне, откуда связи вообще для такого бизнеса?

Но он стал агентом, конечно, с помощью семьи. Они ему дали возможность стартовать, а дальше он уже крутился сам», - сказал Яковлев.