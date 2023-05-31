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  4. Андрей ЯКОВЛЕВ: «Демьяненко никого особо кроме себя не видел»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 12:21 | Обновлено 31 мая 2023, 12:38
161
0

Андрей ЯКОВЛЕВ: «Демьяненко никого особо кроме себя не видел»

Бывший подопечный Демьяненко жестко высказался о тренере, сравнив его с Блохиным

31 мая 2023, 12:21 | Обновлено 31 мая 2023, 12:38
161
0
Андрей ЯКОВЛЕВ: «Демьяненко никого особо кроме себя не видел»
УАФ. Анатолий Демьяненко

Бывший вингер «Волыни», «Полтавы» и «Насафа» Андрей Яковлев поделился воспоминаниями о своем периоде работы под руководством Анатолия Демьяненко.

«Это был уже второй мой тренер в Узбекистане. Нет, не сказал бы, отношения были сугубо профессиональными. Анатолий Васильевич представлял собой школу Лобановского, я бы сказал даже – школу Блохина – «я, я, я», и никого особо кроме себя не видел. Но, конечно он личность, и достиг вершин в футболе.

Надо сказать, что когда я покинул Насаф, он выиграл в Азии второй по значимости кубок, вроде нашего кубка УЕФА. Меня это очень удивило. Клуб не казался таким уж выдающимся», - сказал Яковлев.

Демьяненко работал в «Насафе» с августа 2010-го по август 2012-го. Украинский специалист за два сезона успел выиграть Кубок АФК (2011) и занять третье место в узбекском чемпионате (2011).

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Андрей Яковлев Анатолий Демьяненко Олег Блохин
Источник FanDay
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