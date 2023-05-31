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Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 15:32 | Обновлено 31 мая 2023, 15:33
156
0

Йожеф САБО: «Боюсь, что фурора Шахтер в Лиге чемпионов не произведет»

Специалист – о перспективах «горняков» в престижнейшем турнире

31 мая 2023, 15:32 | Обновлено 31 мая 2023, 15:33
156
0
Йожеф САБО: «Боюсь, что фурора Шахтер в Лиге чемпионов не произведет»
Е.Кравс. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о перспективах донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Не знаю, как «Шахтер» будет выступать в Лиге чемпионов. Боюсь, что фурора он там не произведет. В Лиге чемпионов играют команды из чемпионатов значительно выше классом. Что там будет делать «Шахтер»?

«Горняки» выберут игру от обороны и на контратаках, где будут искать ошибку соперника. В Лиге чемпионов все атакующие команды. Я не вижу в чемпионате Англии коллектива, который заседает у себя в штрафной и отбивается. Все защищаются, все атакуют. В топ-чемпионатах высокое мастерство у игроков даже у команд на 10-12 местах», - сказал Сабо.

Напомним, «Шахтер» 10-й раз досрочно завоевал чемпионский титул в УПЛ.

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Йожеф Сабо Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник 1927.kiev.ua
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