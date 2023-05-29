Шахтер 10-й раз досрочно завоевал чемпионский титул
Автором «золотого» гола горняков стал 22-летний Артем Бондаренко
Разгромив «Днепр-1» (3:0), «Шахтер» оказался недосягаем для преследователей и завоевал 14-й чемпионский титул, причем 10-й раз – досрочно. В пяти случаях оранжево-черные бронировали первое место за 2-5 туров до финиша, а еще в пяти, как и ныне, – за один.
Автором «золотого» гола горняков стал 22-летний полузащитник Артем Бондаренко, который, к слову, 10-й раз отличился в рядах дончан (ЧУ – 9, ЕК – 1). Ранее нужный для чемпионства результат обеспечивали только два украинских игрока «Шахтера» (если не брать во внимание натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса): Алексей Белик в 2002 году и Иван Ордец в 2017-м.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы «Шахтера»
|
Дата
|
Тур
|
Соперник
|
«Золотой» гол
|
Счет (ОК)
|
11.06.2002
|
26-й*
|
Закарпатье (г)
|
Алексей БЕЛИК
|
1:0 (1:0)
|
12.06.2005
|
29-й
|
Черноморец (г)
|
Франселино МАТУЗАЛЕМ
|
2:1 (3:1)
|
14.05.2006
|
ЗМ
|
Динамо (н)
|
Джулиус АГАХОВА
|
2:1 (2:1)
|
17.05.2008
|
30-й
|
Металлург Д (д)
|
ИЛСИНЬЮ
|
2:0 (4:1)
|
05.05.2010
|
29-й
|
Динамо (д)
|
ИЛСИНЬЮ
|
1:0 (1:0)
|
07.05.2011
|
28-й
|
Металлург Д (д)
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
1:0 (2:0)
|
10.05.2012
|
30-й
|
Александрия (д)
|
ВИЛЛИАН
|
1:0 (3:0)
|
28.04.2013
|
26-й
|
Металлист (д)
|
ИЛСИНЬЮ
|
1:1 (1:1)
|
11.05.2014
|
29-й
|
Заря (г)
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
1:0 (3:1)
|
07.05.2017
|
28-й**
|
Заря (д)
|
Иван ОРДЕЦ
|
3:0 (3:2)
|
13.05.2018
|
31-й**
|
Верес (д)
|
МАРЛОС
|
1:0 (1:0)
|
19.05.2019
|
29-й**
|
Заря (г)
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
1:0 (1:0)
|
20.06.2020
|
27-й**
|
Александрия (д)
|
ТЕТЕ
|
3:2 (3:2)
|
28.05.2023
|
29-й
|
Днепр-1 (д)
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
1:0 (3:0)
ЗМ - «золотой» матч; ОК - окончательный счет.
* в чемпионате играло 14 команд (26 туров); ** в чемпионате играло 12 команд (32 тура).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французам не понравилось, что украинка не стала жать руку представительнице рб
Признания удостоен Тиаго Силва