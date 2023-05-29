Шахтер 10-й раз досрочно завоевал чемпионский титул

Разгромив «Днепр-1» (3:0), «Шахтер» оказался недосягаем для преследователей и завоевал 14-й чемпионский титул, причем 10-й раз – досрочно. В пяти случаях оранжево-черные бронировали первое место за 2-5 туров до финиша, а еще в пяти, как и ныне, – за один.

Автором «золотого» гола горняков стал 22-летний полузащитник Артем Бондаренко, который, к слову, 10-й раз отличился в рядах дончан (ЧУ – 9, ЕК – 1). Ранее нужный для чемпионства результат обеспечивали только два украинских игрока «Шахтера» (если не брать во внимание натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса): Алексей Белик в 2002 году и Иван Ордец в 2017-м.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы «Шахтера»

Дата Тур Соперник «Золотой» гол Счет (ОК) 11.06.2002 26-й* Закарпатье (г) Алексей БЕЛИК 1:0 (1:0) 12.06.2005 29-й Черноморец (г) Франселино МАТУЗАЛЕМ 2:1 (3:1) 14.05.2006 ЗМ Динамо (н) Джулиус АГАХОВА 2:1 (2:1) 17.05.2008 30-й Металлург Д (д) ИЛСИНЬЮ 2:0 (4:1) 05.05.2010 29-й Динамо (д) ИЛСИНЬЮ 1:0 (1:0) 07.05.2011 28-й Металлург Д (д) ЛУИС АДРИАНУ 1:0 (2:0) 10.05.2012 30-й Александрия (д) ВИЛЛИАН 1:0 (3:0) 28.04.2013 26-й Металлист (д) ИЛСИНЬЮ 1:1 (1:1) 11.05.2014 29-й Заря (г) ЛУИС АДРИАНУ 1:0 (3:1) 07.05.2017 28-й** Заря (д) Иван ОРДЕЦ 3:0 (3:2) 13.05.2018 31-й** Верес (д) МАРЛОС 1:0 (1:0) 19.05.2019 29-й** Заря (г) ЖУНИОР МОРАЕС 1:0 (1:0) 20.06.2020 27-й** Александрия (д) ТЕТЕ 3:2 (3:2) 28.05.2023 29-й Днепр-1 (д) Артем БОНДАРЕНКО 1:0 (3:0)

ЗМ - «золотой» матч; ОК - окончательный счет.

* в чемпионате играло 14 команд (26 туров); ** в чемпионате играло 12 команд (32 тура).