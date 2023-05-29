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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 13:40 | Обновлено 29 мая 2023, 13:47
366
0

Шахтер 10-й раз досрочно завоевал чемпионский титул

Автором «золотого» гола горняков стал 22-летний Артем Бондаренко

29 мая 2023, 13:40 | Обновлено 29 мая 2023, 13:47
366
0
Шахтер 10-й раз досрочно завоевал чемпионский титул

Разгромив «Днепр-1» (3:0), «Шахтер» оказался недосягаем для преследователей и завоевал 14-й чемпионский титул, причем 10-й раз – досрочно. В пяти случаях оранжево-черные бронировали первое место за 2-5 туров до финиша, а еще в пяти, как и ныне, – за один.

Автором «золотого» гола горняков стал 22-летний полузащитник Артем Бондаренко, который, к слову, 10-й раз отличился в рядах дончан (ЧУ – 9, ЕК – 1). Ранее нужный для чемпионства результат обеспечивали только два украинских игрока «Шахтера» (если не брать во внимание натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса): Алексей Белик в 2002 году и Иван Ордец в 2017-м.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы «Шахтера»

Дата

Тур

Соперник

«Золотой» гол

Счет (ОК)

11.06.2002

26-й*

Закарпатье (г)

Алексей БЕЛИК

1:0 (1:0)

12.06.2005

29-й

Черноморец (г)

Франселино МАТУЗАЛЕМ

2:1 (3:1)

14.05.2006

ЗМ

Динамо (н)

Джулиус АГАХОВА

2:1 (2:1)

17.05.2008

30-й

Металлург Д (д)

ИЛСИНЬЮ

2:0 (4:1)

05.05.2010

29-й

Динамо (д)

ИЛСИНЬЮ

1:0 (1:0)

07.05.2011

28-й

Металлург Д (д)

ЛУИС АДРИАНУ

1:0 (2:0)

10.05.2012

30-й

Александрия (д)

ВИЛЛИАН

1:0 (3:0)

28.04.2013

26-й

Металлист (д)

ИЛСИНЬЮ

1:1 (1:1)

11.05.2014

29-й

Заря (г)

ЛУИС АДРИАНУ

1:0 (3:1)

07.05.2017

28-й**

Заря (д)

Иван ОРДЕЦ

3:0 (3:2)

13.05.2018

31-й**

Верес (д)

МАРЛОС

1:0 (1:0)

19.05.2019

29-й**

Заря (г)

ЖУНИОР МОРАЕС

1:0 (1:0)

20.06.2020

27-й**

Александрия (д)

ТЕТЕ

3:2 (3:2)

28.05.2023

29-й

Днепр-1 (д)

Артем БОНДАРЕНКО

1:0 (3:0)

ЗМ - «золотой» матч; ОК - окончательный счет.

* в чемпионате играло 14 команд (26 туров); ** в чемпионате играло 12 команд (32 тура).

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Источник Sport.ua
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