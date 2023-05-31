Зинченко – в команде сезона АПЛ по версии Opta

Известный ресурс Opta Analyst составил свою версию символической сборной сезона в АПЛ. В нее на позиции левого защитника попал украинец Александр Зинченко из «Арсенала».

«Хотя Зинченко не смог добавить к четырем титулам Премьер-лиги, которые он выиграл в составе «Ман Сити», еще один, он все же сохранил свой рекорд финиша в первой двойке дивизиона в каждом сезоне, в котором участвовал, а «Арсенал» финишировал вторым после его бывшего клуба.

Зинченко начал сезон с ассиста на первый гол «Арсенала», забитый Габриэлем Мартинелли в ворота Кристал Пэлас, и сыграл 27 раз в составе «Канониров», отдав больше всего пасов (64), больше всего передач на половине поля соперника (38), больше всего передач в финальную треть (26) и сделав больше всего касаний (92) за 90 минут среди всех игроков «Арсенала», которые сыграли не менее 1000 минут в сезоне.

Зинченко участвовал в создании 16 голов в этом сезоне, при этом только четыре игрока были задействованы в большем количестве голов в Премьер-лиге, несмотря на то, что он пропустил 11 матчей. Он также отдал больше всего острых передач среди всех левых защитников (121) и занял четвертое место по количеству созданных голевых моментов (25) среди всех защитников в соревнованиях.

«Арсенал» будет сетовать на его отсутствие в решающих матчах против «Вест Хэма», «Брайтона» и «Ноттингем Форест», в которых набрал лишь одно очко», – так прокомментировала свой выбор Opta.

Главным тренером символической сборной был избран экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном».

Символическая сборная сезона в АПЛ: