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  4. Зинченко – в команде сезона АПЛ по версии Opta
Англия
31 мая 2023, 15:23 |
431
2

Зинченко – в команде сезона АПЛ по версии Opta

Украинский хавбек попал в символическую сборную

31 мая 2023, 15:23 |
431
2
Зинченко – в команде сезона АПЛ по версии Opta
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный ресурс Opta Analyst составил свою версию символической сборной сезона в АПЛ. В нее на позиции левого защитника попал украинец Александр Зинченко из «Арсенала».

«Хотя Зинченко не смог добавить к четырем титулам Премьер-лиги, которые он выиграл в составе «Ман Сити», еще один, он все же сохранил свой рекорд финиша в первой двойке дивизиона в каждом сезоне, в котором участвовал, а «Арсенал» финишировал вторым после его бывшего клуба.

Зинченко начал сезон с ассиста на первый гол «Арсенала», забитый Габриэлем Мартинелли в ворота Кристал Пэлас, и сыграл 27 раз в составе «Канониров», отдав больше всего пасов (64), больше всего передач на половине поля соперника (38), больше всего передач в финальную треть (26) и сделав больше всего касаний (92) за 90 минут среди всех игроков «Арсенала», которые сыграли не менее 1000 минут в сезоне.

Зинченко участвовал в создании 16 голов в этом сезоне, при этом только четыре игрока были задействованы в большем количестве голов в Премьер-лиге, несмотря на то, что он пропустил 11 матчей. Он также отдал больше всего острых передач среди всех левых защитников (121) и занял четвертое место по количеству созданных голевых моментов (25) среди всех защитников в соревнованиях.

«Арсенал» будет сетовать на его отсутствие в решающих матчах против «Вест Хэма», «Брайтона» и «Ноттингем Форест», в которых набрал лишь одно очко», – так прокомментировала свой выбор Opta.

Главным тренером символической сборной был избран экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном».

Символическая сборная сезона в АПЛ:

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби
Источник Opta
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Комментарии 2
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Тарік1994
Все, що стосується пасів у нього реально на топ рівні, від просування до загострення. Як би не його спад і в цілому спад Арсеналу у квітні - травні то мабуть, що був би одним з претендентів на гравця сезону в Арсеналі та і повище в рейтингу АПЛ навіть. Тепер треба ставити ціль провести весь наступний сезон на одному рівні, але тут вже залежить і від всього клубу бо підсилити є що
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0
Алекс днепр
Представляю как леоненко который ненавидит все украинское корчится в судорогах 
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0
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