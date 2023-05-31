Испания31 мая 2023, 15:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной
Мичел Санчес останется на посту главного тренера «жирондинцев» до 2026 года
31 мая 2023, 15:07 |
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47-летний испанский специалист Мичел Санчес официально продлил контракт с «Жироной».
Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Испанец возглавил команду 9 июля 2021 года.
«Жирона» занимает 9-е место в текущем сезоне Ла Лиги.
За «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков. На счету Виктора 18 матчей в футболке «жирондинцев», в которых он отметился 3 голами и 5 ассистами.
MÍCHEL 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Girona FC (@GironaFC) May 31, 2023
May 31, 2023
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