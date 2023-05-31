ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной

47-летний испанский специалист Мичел Санчес официально продлил контракт с «Жироной».

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Испанец возглавил команду 9 июля 2021 года.

«Жирона» занимает 9-е место в текущем сезоне Ла Лиги.

За «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков. На счету Виктора 18 матчей в футболке «жирондинцев», в которых он отметился 3 голами и 5 ассистами.