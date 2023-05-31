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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной
Испания
31 мая 2023, 15:07 |
395
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной

Мичел Санчес останется на посту главного тренера «жирондинцев» до 2026 года

31 мая 2023, 15:07 |
395
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник Цыганкова продлил контракт с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес

47-летний испанский специалист Мичел Санчес официально продлил контракт с «Жироной».

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Испанец возглавил команду 9 июля 2021 года.

«Жирона» занимает 9-е место в текущем сезоне Ла Лиги.

За «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков. На счету Виктора 18 матчей в футболке «жирондинцев», в которых он отметился 3 голами и 5 ассистами.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков продление контракта
Источник ФК Жирона
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