Испанский футбольный клуб «Жирона» представил новый домашний комплект формы на сезон 2023/24.

В обновленном дизайне будет добавлено больше белого цвета, а красные полосы на передней стороне станут тоньше.

Также присутствует и синий цвет на рукавах, воротнике и лого спонсора. Синими будут и шорты. Техническим спонсором выступила компания Puma.

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в представлении формы.

ФОТО. Жирона и Цыганков представили новую домашнюю форму на сезон 2023/24

🤩 Més enllà de l'escut, més enllà dels colors!



📌 Ratlles blanc-i-vermelles i detalls blaus al coll i als punys de les mànigues.



🔝 @pumafootball 🙌#OrgullGironí #GironaFC — Girona FC (@GironaFC) May 25, 2023