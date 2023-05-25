ФОТО. Жирона и Цыганков представили новую домашнюю форму на сезон 2023/24
Украинец принял участие в фото и видеосъемке
Испанский футбольный клуб «Жирона» представил новый домашний комплект формы на сезон 2023/24.
В обновленном дизайне будет добавлено больше белого цвета, а красные полосы на передней стороне станут тоньше.
Также присутствует и синий цвет на рукавах, воротнике и лого спонсора. Синими будут и шорты. Техническим спонсором выступила компания Puma.
Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в представлении формы.
ФОТО. Жирона и Цыганков представили новую домашнюю форму на сезон 2023/24
🤩 Més enllà de l'escut, més enllà dels colors!— Girona FC (@GironaFC) May 25, 2023
📌 Ratlles blanc-i-vermelles i detalls blaus al coll i als punys de les mànigues.
🔝 @pumafootball 🙌#OrgullGironí #GironaFC
👕 La nova equipació per a la temporada 2023/24.— Girona FC (@GironaFC) May 25, 2023
🔴⚪️ Amb la inspiració de l'orgull gironí!
🔝 @pumafootball 🙌#OrgullGironí #GironaFC
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