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Испания
25 мая 2023, 20:21 | Обновлено 25 мая 2023, 20:25
513
0

ФОТО. Жирона и Цыганков представили новую домашнюю форму на сезон 2023/24

Украинец принял участие в фото и видеосъемке

25 мая 2023, 20:21 | Обновлено 25 мая 2023, 20:25
513
0
ФОТО. Жирона и Цыганков представили новую домашнюю форму на сезон 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанский футбольный клуб «Жирона» представил новый домашний комплект формы на сезон 2023/24.

В обновленном дизайне будет добавлено больше белого цвета, а красные полосы на передней стороне станут тоньше.

Также присутствует и синий цвет на рукавах, воротнике и лого спонсора. Синими будут и шорты. Техническим спонсором выступила компания Puma.

Украинский футболист «Жироны» Виктор Цыганков принял участие в представлении формы.

ФОТО. Жирона и Цыганков представили новую домашнюю форму на сезон 2023/24

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фото Виктор Цыганков Жирона игровая форма
Источник ФК Жирона
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