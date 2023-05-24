Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца»

25-летний вингер «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

«Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца», - написал Цыганков.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 49 очков, и продолжает борьбу за попадание в еврокубковую зону.