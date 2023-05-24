Испания24 мая 2023, 18:38 | Обновлено 24 мая 2023, 18:55
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца»
Вингер «Жироны» – о ничьей с «Сельтой»
24 мая 2023, 18:38 | Обновлено 24 мая 2023, 18:55
606
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25-летний вингер «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.
«Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца», - написал Цыганков.
«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 49 очков, и продолжает борьбу за попадание в еврокубковую зону.
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