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Испания
24 мая 2023, 18:38 | Обновлено 24 мая 2023, 18:55
606
0

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца»

Вингер «Жироны» – о ничьей с «Сельтой»

24 мая 2023, 18:38 | Обновлено 24 мая 2023, 18:55
606
0
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца»
ФК Жирона. Виктор Цыганков

25-летний вингер «Жироны» Виктор Цыганков прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

«Вчера не все пошло по плану, но мы всегда боремся до конца», - написал Цыганков.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 49 очков, и продолжает борьбу за попадание в еврокубковую зону.

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Виктор Цыганков Жирона Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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