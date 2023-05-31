Англия31 мая 2023, 15:15 | Обновлено 31 мая 2023, 15:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг покинул Астон Виллу
37-летний ветеран стал свободным агентом
31 мая 2023, 15:15 | Обновлено 31 мая 2023, 15:45
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Английская «Астон Вилла» объявила об уходе из клуба Эшли Янга.
37-летний ветеран покидает бирмингемский клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год и с 2021 года по нынешнее время.
В сезоне-2022/23 переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника Янг провел 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в подписании Ло Чельсо.
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