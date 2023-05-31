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Англия
31 мая 2023, 15:15 | Обновлено 31 мая 2023, 15:45
311
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг покинул Астон Виллу

37-летний ветеран стал свободным агентом

31 мая 2023, 15:15 | Обновлено 31 мая 2023, 15:45
311
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг покинул Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Янг

Английская «Астон Вилла» объявила об уходе из клуба Эшли Янга.

37-летний ветеран покидает бирмингемский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год и с 2021 года по нынешнее время.

В сезоне-2022/23 переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника Янг провел 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в подписании Ло Чельсо.

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Эшли Янг Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Астон Вилла
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