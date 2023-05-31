ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг покинул Астон Виллу

Английская «Астон Вилла» объявила об уходе из клуба Эшли Янга.

37-летний ветеран покидает бирмингемский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год и с 2021 года по нынешнее время.

В сезоне-2022/23 переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника Янг провел 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заинтересована в подписании Ло Чельсо.