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Англия
15 мая 2023, 21:18 |
505
0

Ло Чельсо может вернуться в АПЛ

В услугах хавбека заинтересована «Астон Вилла»

15 мая 2023, 21:18 |
505
0
Ло Чельсо может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ло Чельсо

«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо, который сейчас выступает на правах аренды за «Вильярреал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Видеть Ло Чельсо в «Астон Вилле» хочет главный тренер команды Унаи Эмери. При этом многое будет зависеть от того, кто станет новым наставником «Тоттенхэма», и будет ли входить Ло Чельсо в его планы.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего аргентинца 1 гол и 3 ассиста в 25 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах.

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Джовани Ло Чельсо Астон Вилла Тоттенхэм Вильярреал трансферы Унаи Эмери
Источник Фабрицио Романо
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