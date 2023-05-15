Ло Чельсо может вернуться в АПЛ
В услугах хавбека заинтересована «Астон Вилла»
«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо, который сейчас выступает на правах аренды за «Вильярреал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Видеть Ло Чельсо в «Астон Вилле» хочет главный тренер команды Унаи Эмери. При этом многое будет зависеть от того, кто станет новым наставником «Тоттенхэма», и будет ли входить Ло Чельсо в его планы.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего аргентинца 1 гол и 3 ассиста в 25 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах.
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