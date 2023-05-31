Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ – о финале Лиги Европы: «Это будет невероятно»

Полузащитник итальянской «Ромы» Джорджиньо Вейналдум поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Постараюсь получить от матча удовольствие, как делаю это всегда, и надеюсь, что игра получится хорошей. Что буду чувствовать, когда буду выходить на поле в этом финале? Это будет невероятно. Честно говоря, мне повезло иметь возможность выходить на поле не только в финалах, но и в простых матчах. Это точно будет здорово!» - сказал Вейналдум.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая. Начало в 22:00 по Киеву.