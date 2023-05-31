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  4. Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ – о финале Лиги Европы: «Это будет невероятно»
Лига Европы
31 мая 2023, 14:55 |
226
0

Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ – о финале Лиги Европы: «Это будет невероятно»

Хавбек «Ромы» готовится к особенному матчу

31 мая 2023, 14:55 |
226
0
Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ – о финале Лиги Европы: «Это будет невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

Полузащитник итальянской «Ромы» Джорджиньо Вейналдум поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Постараюсь получить от матча удовольствие, как делаю это всегда, и надеюсь, что игра получится хорошей. Что буду чувствовать, когда буду выходить на поле в этом финале? Это будет невероятно. Честно говоря, мне повезло иметь возможность выходить на поле не только в финалах, но и в простых матчах. Это точно будет здорово!» - сказал Вейналдум.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Джорджиньо Вейналдум Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник УЕФА
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