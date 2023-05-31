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  4. Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»
Англия
31 мая 2023, 14:39 |
610
0

Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»

Специалист оценил игру украинца в АПЛ

31 мая 2023, 14:39 |
610
0
Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался о защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

«Зинченко вообще - супер. Нашел свой чемпионат и клуб. Можно сказать, лидером «Арсенала» стал. В принципе, и в «Сити» у него дела неплохо шли ‒ старался, вот только игрового времени у Саши было гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас, если бы не травма, это был бы вообще отличный сезон», - сказал Паляница.

Отметим, что в завершившемся сезоне АПЛ Зинченко провел за «Арсенал» 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.

Напомним, накануне Александр Зинченко приехал в Украину.

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Александр Паляница Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник FanDay
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