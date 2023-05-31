Александр ПАЛЯНИЦА: «Зинченко нашел свой чемпионат и клуб»

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница высказался о защитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

«Зинченко вообще - супер. Нашел свой чемпионат и клуб. Можно сказать, лидером «Арсенала» стал. В принципе, и в «Сити» у него дела неплохо шли ‒ старался, вот только игрового времени у Саши было гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас, если бы не травма, это был бы вообще отличный сезон», - сказал Паляница.

Отметим, что в завершившемся сезоне АПЛ Зинченко провел за «Арсенал» 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.

Напомним, накануне Александр Зинченко приехал в Украину.