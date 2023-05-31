Крис СМОЛЛИНГ: «Финалы кубковых турниров запоминаются надолго»
Защитник «Ромы» – о предстоящем матче против «Севильи»
33-летний защитник итальянской «Ромы» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против испанской «Севильи».
«Все матчи особенные, но финалы кубковых турниров запоминаются надолго, и неважно, как именно ты сыграешь. Как бы этот матч ни закончился, ты будешь помнить его даже через несколько лет после завершения карьеры. Надеюсь, для нас это будут очень хорошие воспоминания. Надо отдать все силы, потому что будешь помнить об этом всегда», - сказал Смоллинг.
Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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