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  4. Крис СМОЛЛИНГ: «Финалы кубковых турниров запоминаются надолго»
Лига Европы
31 мая 2023, 14:25 |
108
0

Крис СМОЛЛИНГ: «Финалы кубковых турниров запоминаются надолго»

Защитник «Ромы» – о предстоящем матче против «Севильи»

31 мая 2023, 14:25 |
108
0
Крис СМОЛЛИНГ: «Финалы кубковых турниров запоминаются надолго»
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Смоллинг

33-летний защитник итальянской «Ромы» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Все матчи особенные, но финалы кубковых турниров запоминаются надолго, и неважно, как именно ты сыграешь. Как бы этот матч ни закончился, ты будешь помнить его даже через несколько лет после завершения карьеры. Надеюсь, для нас это будут очень хорошие воспоминания. Надо отдать все силы, потому что будешь помнить об этом всегда», - сказал Смоллинг.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Крис Смоллинг Рома Рим Лига Европы Севилья Севилья - Рома
Источник УЕФА
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