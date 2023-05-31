Игорь ПЛАСТУН: «Если Шевченко чего-либо не знал, то не показывал этого»
Защитник «Лудогорца» рассказал об опыте работы с тренером в сборной Украины
32-летний защитник болгарского «Лудогорца» Игорь Пластун, который ранее вызывался в национальную сборную Украины, рассказал о своих впечатлениях от работы с Андреем Шевченко.
«Шевченко проводил все занятия. Но в каждой команде так принято, что главный тренер не должен выполнять всю работу. В топ-командах штабы вообще раздуты.
Шевченко был большим авторитетом для игроков, в первую очередь. Если он даже чего-либо не знал или не понимал, то не показывал этого команде. Это оставалось за кулисами», – сказал Пластун.
Напомним, недавно Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии.
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