Игорь ПЛАСТУН: «Если Шевченко чего-либо не знал, то не показывал этого»

32-летний защитник болгарского «Лудогорца» Игорь Пластун, который ранее вызывался в национальную сборную Украины, рассказал о своих впечатлениях от работы с Андреем Шевченко.

«Шевченко проводил все занятия. Но в каждой команде так принято, что главный тренер не должен выполнять всю работу. В топ-командах штабы вообще раздуты.

Шевченко был большим авторитетом для игроков, в первую очередь. Если он даже чего-либо не знал или не понимал, то не показывал этого команде. Это оставалось за кулисами», – сказал Пластун.

Напомним, недавно Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии.