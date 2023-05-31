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31 мая 2023, 13:51 | Обновлено 31 мая 2023, 14:01
252
0

Игорь ПЛАСТУН: «Если Шевченко чего-либо не знал, то не показывал этого»

Защитник «Лудогорца» рассказал об опыте работы с тренером в сборной Украины

31 мая 2023, 13:51 | Обновлено 31 мая 2023, 14:01
252
0
Игорь ПЛАСТУН: «Если Шевченко чего-либо не знал, то не показывал этого»
ФК Лудогорец. Игорь Пластун

32-летний защитник болгарского «Лудогорца» Игорь Пластун, который ранее вызывался в национальную сборную Украины, рассказал о своих впечатлениях от работы с Андреем Шевченко.

«Шевченко проводил все занятия. Но в каждой команде так принято, что главный тренер не должен выполнять всю работу. В топ-командах штабы вообще раздуты.

Шевченко был большим авторитетом для игроков, в первую очередь. Если он даже чего-либо не знал или не понимал, то не показывал этого команде. Это оставалось за кулисами», – сказал Пластун.

Напомним, недавно Пластун забил победный гол в полуфинале Кубка Болгарии.

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Игорь Пластун Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Лудогорец
Источник Украинский футбол
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