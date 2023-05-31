ФОТО. Ордец побывал на свадьбе у Цитаишвили

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступавший за «Лех» на правах аренды, 30 мая сыграл свадьбу.

Одним из приглашенных гостей на праздничное мероприятие стал бывший игрок «Шахтера» Иван Ордец, который обнародовал фотографии с праздничного дня для молодоженов. Дело в том, что невеста Цитаишвили по имени София – дочь агента Ордеца Эдуарда Мурзы.

Отметим, что Ордец до сих пор является игроком московского «динамо», но в этом сезоне играл на правах аренды за «Бохум».

Цитаишвили должен вернуться в киевский клуб после завершения сезона.