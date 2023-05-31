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31 мая 2023, 13:05 |
1454
2

ФОТО. Ордец побывал на свадьбе у Цитаишвили

К Георгию в «Динамо» могут быть вопросы

31 мая 2023, 13:05 |
1454
2
ФОТО. Ордец побывал на свадьбе у Цитаишвили
Instagram. Георгий Цитаишвили и его девушка

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступавший за «Лех» на правах аренды, 30 мая сыграл свадьбу.

Одним из приглашенных гостей на праздничное мероприятие стал бывший игрок «Шахтера» Иван Ордец, который обнародовал фотографии с праздничного дня для молодоженов. Дело в том, что невеста Цитаишвили по имени София – дочь агента Ордеца Эдуарда Мурзы.

Отметим, что Ордец до сих пор является игроком московского «динамо», но в этом сезоне играл на правах аренды за «Бохум».

Цитаишвили должен вернуться в киевский клуб после завершения сезона.

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Георгий Цитаишвили Иван Ордец свадьба Артур Мурза София Мурза
Источник Sport.ua
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Alex T
На кол, обоих.
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