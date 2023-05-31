Другие новости31 мая 2023, 13:05 |
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ФОТО. Ордец побывал на свадьбе у Цитаишвили
К Георгию в «Динамо» могут быть вопросы
31 мая 2023, 13:05 |
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Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступавший за «Лех» на правах аренды, 30 мая сыграл свадьбу.
Одним из приглашенных гостей на праздничное мероприятие стал бывший игрок «Шахтера» Иван Ордец, который обнародовал фотографии с праздничного дня для молодоженов. Дело в том, что невеста Цитаишвили по имени София – дочь агента Ордеца Эдуарда Мурзы.
Отметим, что Ордец до сих пор является игроком московского «динамо», но в этом сезоне играл на правах аренды за «Бохум».
Цитаишвили должен вернуться в киевский клуб после завершения сезона.
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