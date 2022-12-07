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Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 17:20 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:09
4738
2

ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента

Георгий Цитаишвили со своей девушкой проводит отпуск в Таиланде

07 декабря 2022, 17:20 | Обновлено 07 декабря 2022, 18:09
4738
2
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
Instagram. Георгий Цитаишвили и его девушка

Полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды в польском «Лехе», сделал предложение своей девушке.

Избранницу футболиста зовут София, которая является дочкой украинского футбольного агента Эдуарда Мурзы. Мурза сейчас сотрудничает с украинским защитником Иваном Ордецом и своим племянником Артуром Мурзой.

Георгий и София проводят вместе отпуск в Таиланде. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях. София с юного возраста выделялась яркой внешностью и даже становилась победительницей конкурса «Мини-топ-модель Украины 2012» в средней возрастной категории.

Отметим, что 22-летний Цитаишвили является воспитанником «Динамо» и с 2011 года находится в структуре клуба.

После начала полномасштабной войны в Украине футболист уехал в Польшу, где сначала полгода отыграл за «Вислу», а с нового сезона выступает за «Лех».

К слову, контракт игрока с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года. Летом 2023 года игрок сборной Грузии должен будет вернуться в команду Мирчи Луческу.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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prossjanaja
Всі раді,та й я  трішки.
Особливо за  тестя  Ціташвілі  ,.який заробив  в  оркостані бабла на  ватнику  ордцю
Ответить
+1
India Life
А кто это?
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+1
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