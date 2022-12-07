ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента

Полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды в польском «Лехе», сделал предложение своей девушке.

Избранницу футболиста зовут София, которая является дочкой украинского футбольного агента Эдуарда Мурзы. Мурза сейчас сотрудничает с украинским защитником Иваном Ордецом и своим племянником Артуром Мурзой.

Георгий и София проводят вместе отпуск в Таиланде. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях. София с юного возраста выделялась яркой внешностью и даже становилась победительницей конкурса «Мини-топ-модель Украины 2012» в средней возрастной категории.

Отметим, что 22-летний Цитаишвили является воспитанником «Динамо» и с 2011 года находится в структуре клуба.

После начала полномасштабной войны в Украине футболист уехал в Польшу, где сначала полгода отыграл за «Вислу», а с нового сезона выступает за «Лех».

К слову, контракт игрока с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года. Летом 2023 года игрок сборной Грузии должен будет вернуться в команду Мирчи Луческу.