ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
Георгий Цитаишвили со своей девушкой проводит отпуск в Таиланде
Полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды в польском «Лехе», сделал предложение своей девушке.
Избранницу футболиста зовут София, которая является дочкой украинского футбольного агента Эдуарда Мурзы. Мурза сейчас сотрудничает с украинским защитником Иваном Ордецом и своим племянником Артуром Мурзой.
Георгий и София проводят вместе отпуск в Таиланде. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях. София с юного возраста выделялась яркой внешностью и даже становилась победительницей конкурса «Мини-топ-модель Украины 2012» в средней возрастной категории.
Отметим, что 22-летний Цитаишвили является воспитанником «Динамо» и с 2011 года находится в структуре клуба.
После начала полномасштабной войны в Украине футболист уехал в Польшу, где сначала полгода отыграл за «Вислу», а с нового сезона выступает за «Лех».
К слову, контракт игрока с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года. Летом 2023 года игрок сборной Грузии должен будет вернуться в команду Мирчи Луческу.
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