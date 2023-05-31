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Украина. Вторая лига
31 мая 2023, 11:39 | Обновлено 31 мая 2023, 11:47
303
0

Сергей ДИРЯВКА: «Горишние Плавни навсегда остались в моем сердце»

Специалист прокомментировал свой уход из «Горняка-Спорт»

31 мая 2023, 11:39 | Обновлено 31 мая 2023, 11:47
303
0
Сергей ДИРЯВКА: «Горишние Плавни навсегда остались в моем сердце»
ФК Горняк-Спорт. Сергей Дирявка

52-летний украинский тренер Сергей Дирявка прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Горняка-Спорт».

«Я хочу поблагодарить каждого работника клуба, каждого человека, который со мной в течение полугода жил той целью, которая у нас была - остаться в Первой лиге. Но со спортивным директором ФК «Горняк-Спорт» Алексеем Шалаевым мы решили, что дальше мы будем идти отдельно.

Я хочу поблагодарить Алексея Эдуардовича за то, что он предоставил мне возможность вдохнуть футбольного кислорода, если так можно сказать. Мы сделали то, что должны были сделать. Я грущу, что нам не хватило лишь немного - одной победы. Но каждый час, каждая минута в этом клубе я считаю - это для меня большой опыт.

Я встретил в «Горняке-Спорт» много друзей и они навсегда останутся в моем сердце. Я уверен, что клуб будет функционировать, команда здесь будет и я желаю очень больших успехов этой команде, потому что это городок, в который я влюбился и он заслуживает, чтобы здесь была команда. Нет слов, чтобы передать все мои пожелания, но Горишние Плавни навсегда остались в моем сердце», - сказал Дирявка.

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Горняк-Спорт отставка Сергей Дирявка
Источник ФК Горняк-Спорт
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