Джанлука МАНЧИНИ: «Подготовились, чтобы сыграть в свой лучший футбол»

Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Мы готовились к этому матчу, как к финалу. Его нужно играть с максимальной отдачей, головой, сердцем и выдержкой. Это особенный матч. Наш путь был долгим, мы знаем, что заслужили это. Против нас будет играть отличная команда. Знаем, что подготовились, чтобы сыграть в свой лучший футбол», - сказал Манчини.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая. Начало в 22:00 по Киеву.