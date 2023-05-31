Лига Европы31 мая 2023, 11:19 | Обновлено 31 мая 2023, 11:23
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Джанлука МАНЧИНИ: «Подготовились, чтобы сыграть в свой лучший футбол»
Защитник «Ромы» – о предстоящем финале Лиги Европы
31 мая 2023, 11:19 | Обновлено 31 мая 2023, 11:23
336
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Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против испанской «Севильи».
«Мы готовились к этому матчу, как к финалу. Его нужно играть с максимальной отдачей, головой, сердцем и выдержкой. Это особенный матч. Наш путь был долгим, мы знаем, что заслужили это. Против нас будет играть отличная команда. Знаем, что подготовились, чтобы сыграть в свой лучший футбол», - сказал Манчини.
Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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