Калинина впервые рассказала, почему не играет за сборную Украины

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о перспективах дебютировать в составе национальной сборной.

«Этот вопрос не закрыт. У меня просто не складывалось по здоровью кучу раз. Дело даже не в сборной. Я в прошлом году снялась с 5-6 турниров и даже на US Open пришлось сняться. И это был не первый год, когда такое произошло.

Я не хочу наобещать чего-то, а потом сказать: «Ой, а у меня не получается больше». Я так не делаю. Если я знаю, что я не потяну, то говорю заранее и открыто.

У меня нет никаких конфликтов ни с Федерацией, ни с игроками. Я отлично со всеми общаюсь. Так получается очень много лет. У меня была операция на плече. Я пропустила год. Потом сборная должна была играть, а я была 1000-й в рейтинге и поехала играть на 25-тысячнике. В прошлом году я снялась с US Open и очухалась только в ноябре.

Я знаю девочек в нашей команде. Это сыгранная, сильная, сформированная сборная, которую попробуй еще обыграй. Я действительно считаю, что девочки играют суперслаженно уже много лет. Они разрывают всех. Я уверена, что они пройдут в финальную группу.

У меня очень много планов и амбиций, но все зависит от здоровья. Да, это звучит банально, но это так. Сколько было планов на прошлый год... А в итоге я снялась с трех «Мастерсов» и с US Open. Я не поехала в Мексику и в Японию. Мне все везде хочется, но на выходе вот имею, что имею. Это мое тело, мое здоровье», – сказала Калинина.

Отметим, что Калинина проиграла француженке в первом круге Ролан Гаррос.