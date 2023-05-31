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Англия
31 мая 2023, 11:11 | Обновлено 31 мая 2023, 11:43
415
1

У МЮ есть одна гарантированная потеря на финал Кубка Англии

Решающую игру турнира пропустит Марсьяль

31 мая 2023, 11:11 | Обновлено 31 мая 2023, 11:43
415
1
У МЮ есть одна гарантированная потеря на финал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Для нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля нынешний сезон уже досрочно завершен.

Он повредил подколенное сухожилие в поединке 38-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1), который состоялся в минувший уик-энд. У Марсьяля подтверден разрыв мышцы. По этой причине он пропустит предстоящий финал Кубка Англии.

3 июня в финальной встрече Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» померится силами с «Манчестер Сити».

Напомним, сезон-2022/2023 в АПЛ манкунианцы завершили на третьем месте и завоевали путевку в Лигу чемпионов нового сезона.

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Антони Марсьяль Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед травма Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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acfred
Може нарешті МЮ  знайшов свого тренера, ще в структурі клубу б порядок навести
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