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Лига Европы
31 мая 2023, 10:50 | Обновлено 31 мая 2023, 10:55
78
0

Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мы знаем, что Моуриньо уникален»

Игрок «Ромы» – о предстоящей финальной игре Лиге Европы

31 мая 2023, 10:50 | Обновлено 31 мая 2023, 10:55
78
0
Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мы знаем, что Моуриньо уникален»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Севильей», который состоится в среду, 31 мая, в Будапеште.

«Меня переполняют эмоции, и я думаю, что это справедливо. Думаю, что мы прекрасно прошли этот путь, и мы гордимся тем, что находимся здесь. Мы с нетерпением ждем этого финала, именно этого мы хотели с первого матча группового этапа. Мы не можем дождаться финальной игры.

Моуриньо и еврокубковые финалы? Мы знаем, что он уникален. Он дал нам очень много. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в финале и постараться выиграть. Прошлое не даст вам победу над тем, с чем вы столкнетесь в будущем. Посмотрим, как все пройдет, но «Рома» точно здесь, в Будапеште, потому что заслужила это», – заявил Пеллегрини.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в Будапеште в среду, 31 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Лоренцо Пеллегрини Лига Европы Рома Рим Севилья Севилья - Рома
Источник УЕФА
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