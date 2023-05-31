Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мы знаем, что Моуриньо уникален»

Капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Севильей», который состоится в среду, 31 мая, в Будапеште.

«Меня переполняют эмоции, и я думаю, что это справедливо. Думаю, что мы прекрасно прошли этот путь, и мы гордимся тем, что находимся здесь. Мы с нетерпением ждем этого финала, именно этого мы хотели с первого матча группового этапа. Мы не можем дождаться финальной игры.

Моуриньо и еврокубковые финалы? Мы знаем, что он уникален. Он дал нам очень много. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в финале и постараться выиграть. Прошлое не даст вам победу над тем, с чем вы столкнетесь в будущем. Посмотрим, как все пройдет, но «Рома» точно здесь, в Будапеште, потому что заслужила это», – заявил Пеллегрини.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в Будапеште в среду, 31 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.