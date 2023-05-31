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Лига Европы
31 мая 2023, 10:29 | Обновлено 31 мая 2023, 10:36
87
0

МЕНДИЛИБАР: «Севилье придется нелегко»

Испанский тренер – о финале Лиги Европы

31 мая 2023, 10:29 | Обновлено 31 мая 2023, 10:36
87
0
МЕНДИЛИБАР: «Севилье придется нелегко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар дал оценку шансам своей команды на победу в финале Лиги Европы с «Ромой» в свете соперничества с наставником римлян Жозе Моуриньо.

«При встрече я поздравлю его с успешной работой в «Роме». Пожелаю ему всего наилучшего, ну а дальше мы сойдемся лицом к лицу. Я знаю, что он очень любит соперничать и выиграл большинство финалов, в которых участвовал.

Чаще всего Моуриньо побеждает в плей-офф, и сейчас он действующий победитель Лиги конференций, поэтому нам придется нелегко. Учитывая класс его команды и само его присутствие на скамейке, нам будет очень сложно. Все говорят, что в финалах нужно побеждать, а не просто участвовать, но ведь одна команда все равно должна проиграть. Хочется надеяться, что это будем не мы», – заявил Мендилибар.

Финальная игра Лиги Европы «Севилья» – «Рома» состоится в среду, 31 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Хосе Луис Мендилибар Севилья Лига Европы Севилья - Рома
Источник УЕФА
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