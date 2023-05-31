Последнее чемпионство Боруссии. Где сейчас герои Дортмунда

Этот текст должен был иметь иной оттенок. Имея двух очковое преимущество над «Баварией» накануне последнего тура, «Боруссия» просто была обязана выигрывать дома у «Майнца» и становиться чемпионом, прерывая, таким образом, 11-летнюю гегемонию мюнхенского гранда.

Но выиграть команде Терзича не удалось, и титул снова уплыл к рекордмайстеру. А «Дортмунд» снова второй. Хотя обязан был стать первым. Признаться, мы собирались поздравлять «Боруссию» с заслуженным успехом, проводя параллели с сезоном 2011/2012, вспоминая подопечных Юргена Клоппа, успех которых наконец-то повторили подопечные Эдина Терзича.

Но не повторили. Тем не менее, актуальность последнего чемпионства «Дортмунда» не утрачена. Скорее даже наоборот. Теперь в попытке вспомнить Левандовски и компанию есть, помимо всего прочего, нотки ностальгии и грусти.

Роман ВАЙДЕНФЕЛЛЕР, голкипер. 42 года

Основной голкипер в чемпионской «Боруссии». Главные свои достижения в клубной карьере заработал именно в Дортмунде: по два раза выигрывал чемпионат и Кубок страны, трижды становился победителем Суперкубка. В 2015 году потерял статус основного голкипера, но не уходил из клуба до конца карьеры – до 2018-го. Остался в структуре дортмундского клуба.

Матс ХУММЕЛЬС, защитник. 34 года

Настоящий лидер обороны. И это – в 22 года. Отлично читал игру, а в действиях на «втором этаже» ему не было равных в Бундеслиге. В 2016 году ушел «на повышение» - в «Баварию». Однако в Мюнхене долго не задержался: спустя три года вернулся в Дортмунд. В нынешней «Боруссии» Матс единственный представитель тогдашнего «золотого поколения». В только что завершившемся сезоне Хуммельс потерял место в основе: был игроком ротации.

Марсель ШМЕЙЦЕР, защитник. 35 лет

«Боруссия» – пик карьеры для Шмейцера. После ухода Хуммельса в «Баварию», капитанская повязка перешла к Марселю. Мог бы оставить более заметный след в немецком футболе, если бы не травмы. Повесил бутсы на гвоздь в прошлом году.

Фелипе САНТАНА, защитник. 37 лет

Бразилец пришел в «Дортмунд» в 2008 году. И сразу же стал игроком основы. В трех стартовых поединках Бундеслиги за «Дортмунд» Сантана забил трижды: в каждом из поединков по мячу. Автор победного гола в ворота «Малаги» в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2013 году. В том же году перешел в «Шальке». Далее был греческий «Олимпиакос». И путь вниз. Закончил во втором дивизионе Бразилии.

Лукаш ПИЩЕК, защитник. 37 лет

Один из составных «элементов» знаменитого польского трио «Дортмунда». Несмотря на свой оборонительный статус, нередко подключался к атакам. В последнем чемпионском сезоне «Боруссии» на его счету четыре мяча. Быстрый, цепкий, техничный защитник. Однако слишком травматичный. В мае 2021 года покинул «Боруссию». Но с карьерой не завязал: вернулся в свой родной клуб – польский «Гочалковице-Здруй».

Невен СУБОТИЧ, защитник. 34 года

Засветился в «Майнце», где играл под руководством Клоппа. В 2008 году Юрген пошел на повышение в «Боруссию», забрав с собой и Суботича. За «Дортмунд» сербский защитник играл до 2016 года. Играл в аренде в «Кельне». В 2018-м перешел в французский «Сент-Этьен». Однако спустя год снова вернулся в Бундеслигу – в «Унион». Но и там долго не продержался: ушел в турецкий «Денизлиспор». Карьеру завершил в 2021 году в австрийском «Альтахе».

Кевин ГРОССКРОЙЦ, полузащитник. 34 года

В последнем чемпионском сезоне «Дортмунда» забил семь мячей. Родом из Дортмунда, но начинал в «Рот-Вайсс». В 2009 году вернулся на круги своя – в «Боруссию». И сразу же закрепился в основной составе. За «Дортмунд» играл до 2016-го. Затем был переход в «Штуттгарт», «Дармштадт», и путешествие по низам немецкого футбола. Карьеру завершил в 2021 году.

Якуб БЛАЩИКОВСКИЙ, полузащитник. 37 лет

В «Боруссию» попал в 2007 году из польской «Вислы». При Клоппе стал безоговорочным игроком основного состава. Когда Юрген покинул «Дортмунд», «Куба» перестал попадать в основу: у Тухеля были иные фавориты. Уходил в аренду в «Фиорентину», но вернулся в «Боруссию». В 2016-м подписал контракт с «Вольфсбургом». В 2019 году вернулся в «Вислу», где играет до сих пор, фактически являясь спонсором клуба.

Синдзи КАГАВА, полузащитник. 34 года

Блестящий японский «фантазиста», с отличным дриблингом и голевым чутьем. В «Боруссию» пришел в 2010 году. Двукратный обладатель «Серебряной Салатницы» и Кубка Германии. В 2012-м перешел в «Манчестер Юнайтед», где отыграл два сезона. Затем снова вернулся в «Дортмунд», где играл до 2019-го. Далее были «Бешикташ», «Сарагоса», ПАОК, «Сент-Трюйден». И возвращение в родной «Сересо Осака», где играет до сих пор.

Себастьян КЕЛЬ, полузащитник. 43 года

Сделал себе имя в «Фрайбурге». В 2001 году на него претендовала «Бавария», но Себастьян сделал свой выбор в пользу «Боруссии». Был капитаном команды. Стал чемпионом Германии еще в 2002 году. Следующего успеха пришлось ждать долго – целых девять лет. В последнем чемпионском сезоне «Дортмунда» на счету 32-летнего Келя три забитых мяча. Завершив карьеру в 2015-м, Себастьян остался в структуре «Дортмунда». Сейчас является спортивным директором клуба.

Илкай ГЮНДОГАН, полузащитник. 32 года

Один из самых ярких исполнителей тогдашней «Боруссии». В Дортмунд перешел в 2011 году. По мнению специалистов, Гюндоган должен был стать заменой Нури Шахину, ушедшему в «Реал». Илкай полностью справился с заданием и без длительной адаптации влился в основной состав «Дортмунда», сходу завоевав с командой золотой дубль. Но следующий сезон Гюндоган был вынужден пропустить из-за травмы. В 2016-м перешел в «Манчестер Сити» за 27 миллионов евро, где играет до сих пор.

Иван ПЕРИШИЧ, полузащитник. 34 года

Легенда национальной сборной Хорватии. Славная карьера Перишича по-настоящему начиналась именно в Дортмунде, куда он перешел из «Брюгге» в 2011-м. Несмотря на незаурядные игровые данные, часто конфликтовал с Клоппом. В 2013-м перешел в «Вольфсбург». Дальше оставил яркий след в «Интере». Потом сезон на правах аренды отыграл за «Баварию». Сейчас защищает цвета «Тоттенхэма».

Свен БЕНДЕР, полузащитник. 34 года

Вместе со своим братом-близнецом Ларсом играли за «Мюнхен-1860». Но в 2009 году братья решили идти разными дорогами: Ларс отправился в «Байер», а Свен – в «Боруссию». За «Дортмунд» Свен играл до 2017 года, после чего перешел в «Байер», где, как и его брат, завершил карьеру.

Мориц ЛЯЙТНЕР, полузащитник. 30 лет

Очередное юное дарование «Дортмунда». В чемпионском сезоне ему было 19 лет. Тем не менее, Ляйтнер регулярно попадал в состав: провел 17 поединков. Однако закрепиться в основе «Боруссии» Мориц так и не сумел. Его отдавали в аренды – в «Аугсбург», «Штуттгарт», и снова возвращали в Дортмунд. В 2016-м он ушел в «Лацио», но тоже не смог закрепиться, поэтому его отправили в «Норвич». Сейчас числится в «Цюрихе».

Марио ГЕТЦЕ, полузащитник. 30 лет

Еще один дортмундский самородок. В чемпионском сезоне «Боруссии» забил шесть мячей. За основной состав «желто-черных» играл с 2010 года. В 2013 году состоялся его громкий переход в «Баварию». Спустя три года Марио вернулся в Дортмунд, где провел еще четыре сезона. Но прежнего Гетце болельщики уже не увидели. В 2020-м перешел в ПСВ, где отыграл два года. Затем вернулся в Бундеслигу – в «Айнтрахт», где пытается обрести вторую молодость.

Лукас БАРРИОС, нападающий. 38 лет

Родился в Аргентине, но выступал за сборную Парагвая. В «Боруссию» перешел в 2009 году. Дебютный сезон за «шмелей» – самый удачный для Лукаса: на его счету 23 забитых мяча во всех турнирах. Неплохо складывалась для Барриоса и дальнейшая карьера в «Дортмунде». На него имели виды многие европейские гранды, но в 2012-м он решил податься за «длинным юанем» в Китай. А дальше его бросало от клуба к клубу. Сейчас, на закате карьеры, впервые играет в чемпионате Парагвая.

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ, нападающий. 34 года

Главный диамант из коллекции Юргена Клоппа. В «Дортмунд» польский форвард пришел в 2010-м из «Леха». И долго держался особняком. Но Клопп сумел найти к Роберту подход, и Левандовский раскрылся, как гениальный голеадор. В чемпионском сезоне «Боруссии» на его счету 22 мяча. Но больше всего Роберт запомнился за «Дортмунд» покером в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. В 2014 году перешел в «Баварию», с которой выиграл все мыслимые трофеи. А еще – побил рекорд знаменитого Герда Мюллера по числу голов за один сезон. В прошлом году перешел в «Барселону», с которой стал новоиспеченным чемпионом Испании.

Юрген КЛОПП, главный тренер. 55 лет

Главный творец дортмундского чуда. В «Боруссию» пришел из «Майнца», в 2008 году, хотя мог оказаться и в «Баварии»: в Мюнхене им тоже интересовались. Выиграл со «шмелями» два чемпионата Германии, два Суперкубка страны и один Кубок. Финалист Лиги чемпионов в 2013-м. В 2015-м решил уйти из «Боруссии». Осенью того же года заключил контракт с «Ливерпулем», где работает до сих пор. С «красными» Юрген выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов.