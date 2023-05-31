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Лига Европы
31 мая 2023, 09:42 | Обновлено 31 мая 2023, 10:02
142
0

Иван РАКИТИЧ: «Севилья должна привезти домой кубок»

Хорват – о целях на финал Лиги Европы

31 мая 2023, 09:42 | Обновлено 31 мая 2023, 10:02
142
0
Иван РАКИТИЧ: «Севилья должна привезти домой кубок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Хорватский полузащитник испанского клуба «Севилья» Иван Ракитич рассказал о цели команды на предстоящий финальный матч Лиги Европы с римской «Ромой».

«Тренер с самого начала четко дал понять, чего он хочет. Это не изменится. Мы должны быть собой. Когда говорят, что никто так не любит этот турнир, как мы, это не потому, что какая-то светлая голова в клубном офисе это сказала. Мы действительно так думаем. Мы должны провести идеальный матч, выиграть кубок и привезти его домой», – заявил Ракитич.

Финал Лиги Европы «Севилья» - «Рома» состоится сегодня, 31 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, «Севилья» - самым титулованный клуб турнира. У него шесть побед в розыгрыше при шести выходах в финал.

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Иван Ракитич Севилья Лига Европы
Источник Sport.ua
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