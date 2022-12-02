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  4. Ракитич потроллил Лукаку. «Оплатим ему отпуск в Хорватии»
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 15:30 |
1052
0

Ракитич потроллил Лукаку. «Оплатим ему отпуск в Хорватии»

Ромелу многих повеселил своей игрой

02 декабря 2022, 15:30 |
1052
0
Ракитич потроллил Лукаку. «Оплатим ему отпуск в Хорватии»
Sky Sports

Бывший хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич потроллил форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, чьи невероятные промахи в матче ЧМ-2022 против хорватов позволили команде выйти в плей-офф ЧМ.

Ракитич предложили оплатить Лукаку отдых в Хорватии.

«Вперед, Лукаку! Мы должны оплатить ему месяц отпуска в Сплите. Молодец», — сказал Ракитич.

Лукаку, который вышел на поле во втором тайме, упустил четыре невероятных шанса. Ничья 0:0 вывела в 1/8 финала Хорватию, а Бельгия покинула турнир.

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ЧМ-2022 по футболу Иван Ракитич Ромелу Лукаку сборная Хорватии по футболу сборная Бельгии по футболу
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Источник Daily Mail
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