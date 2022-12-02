Ракитич потроллил Лукаку. «Оплатим ему отпуск в Хорватии»
Ромелу многих повеселил своей игрой
Бывший хавбек сборной Хорватии Иван Ракитич потроллил форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, чьи невероятные промахи в матче ЧМ-2022 против хорватов позволили команде выйти в плей-офф ЧМ.
Ракитич предложили оплатить Лукаку отдых в Хорватии.
«Вперед, Лукаку! Мы должны оплатить ему месяц отпуска в Сплите. Молодец», — сказал Ракитич.
Лукаку, который вышел на поле во втором тайме, упустил четыре невероятных шанса. Ничья 0:0 вывела в 1/8 финала Хорватию, а Бельгия покинула турнир.
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