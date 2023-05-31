Ролан Гаррос31 мая 2023, 09:15 |
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ВИДЕО. Великий камбэк Монфиса в первом круге Ролан Гаррос
Гаэль чудом ушел от поражения в матче с Себастьяном Баэсом
31 мая 2023, 09:15 |
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Французский теннисист Гаэль Монфис одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в первом раунде Ролан Гаррос.
Муж Элины Свитолиной уступал 0-4 по ходу решающего сета, но сумел сравнять счет. После этого Монфис не позволил сопернику подать на матч в 10-м гейме и выиграл решающую партию со счетом 7:5. Матч длился 3 часа 51 минуту.
Во втором раунде Монфис сыграет против 6-го сеяного Хольгера Руне из Дании.
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