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  4. ВИДЕО. Великий камбэк Монфиса в первом круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2023, 09:15 |
534
0

ВИДЕО. Великий камбэк Монфиса в первом круге Ролан Гаррос

Гаэль чудом ушел от поражения в матче с Себастьяном Баэсом

31 мая 2023, 09:15 |
534
0
ВИДЕО. Великий камбэк Монфиса в первом круге Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал волевую победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом в первом раунде Ролан Гаррос.

Муж Элины Свитолиной уступал 0-4 по ходу решающего сета, но сумел сравнять счет. После этого Монфис не позволил сопернику подать на матч в 10-м гейме и выиграл решающую партию со счетом 7:5. Матч длился 3 часа 51 минуту.

Во втором раунде Монфис сыграет против 6-го сеяного Хольгера Руне из Дании.

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Гаэль Монфис Себастьян Баэс Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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