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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Какой Днепр-1? Нет Днепра того»
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 07:57 |
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Какой Днепр-1? Нет Днепра того»

Экс-футболист – о разнице между старым «Днепром» и нынешним «Днепром-1»

31 мая 2023, 07:57 |
301
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Какой Днепр-1? Нет Днепра того»
ФК Днепр. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины и среди прочего легендарного «Днепра» Артем Федецкий высказал мнение о значимости для него нынешней команды из Днепра под номером «1» в сравнении с некогда легендарным клубом.

«Думаешь, у меня лежит душа к «Днепру-1»? Мне звонят журналисты и спрашивают: «Артем, сейчас у нас заруба, концовка сезона. «Днепр-1» или «Шахтер»?». Какой «Днепр-1»? Нет «Днепра» того! Понимаешь, меня бесит этот клуб, реально. После всех событий, которое сделал настоящий «Днепр» с историей… Тот «Днепр», который был настоящим - настоящие фанаты, ультрас.

Недавно мне сделали презент из «нулевки», подписали [флаг] «От ультрас «Днепра». Они с первых дней пошли воевать, защищать страну. Мне до сих пор болит за «Днепр», вот реально. Столько время прошло, но я думаю: «Как можно было так поступить с таким клубом?».

Нам 10 месяцев не платили зарплату, но мы сели с командой, договорились и работали, никто не халтурил. Кто остался в команде - все работали - на поле, вне его были все вместе. Действительно как одна команда. То, что не заплатили деньги – ладно (в оригинале было в использование нецензурной брани. – прим. Sport.ua). Они бы не помешали, конечно, но если не заплатили – что ты уже сделаешь? Но то, какие эмоции пережили - финал Лиги Европы, сама атмосфера… Поэтому, те эмоции, и атмосфера, которые были – это на всю жизнь. Мне до сих пор это душу греет. Надеюсь, в будущем, что все-таки настоящий «Днепр» возродится – с той правильной эмблемой», – заявил Федецкий.

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Артем Федецкий Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Днепр Украинская Премьер-лига
Источник Брутальный футбол
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