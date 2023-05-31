Пережив ужасы войны. Тростянец объявил о возвращении во Вторую лигу

Футбольный клуб «Тростянец» из Сумской области объявил о возвращении во Вторую лигу Украины и начал «Незламний відбір» футболистов в команду.

Заявление футбольного клуба Тростянец

В 2022 году Тростянец почувствовал на себе все ужасы войны. С первых дней полномасштабного вторжения город был оккупирован русскими военными, которые убивали, грабили и уничтожали все, что создавалось годами.

После того, как ВСУ выбили из города российскую сволочь, Тростянец начал активный процесс восстановления. Многое уже сделано, и еще много работы запланировано и согласовано на этот год. В понятие «восстановление Украины» в Тростянце вкладывают не только заботу об экономике, инфраструктуре, образовании. В городе ищут способы восстановления каждого украинца: его физического и ментального здоровья. Именно поэтому поддерживаются и проекты, связанные со спортом. Потому что это первое и лучшее лекарство!

Летом 2022 года ПФЛ предоставила право ФК «Тростянец» приостановить на год выступления во Второй лиге Украины. При этом клуб не потерял статус профессиональной команды, в который шел последние 8 лет.

Клуб воспользовался этим правом и в последний год посвятил усилению работе собственной академии. В клубе анонсировали, что подготовительная работа к новому сезону главной команды в активном разгаре, и уже есть договоренности о новых партнерствах.

Учитывая, что сейчас формируется новая команда, ФК «Тростянец» объявил о начале «Незламного відбору», где каждый желающий может получить шанс стать профессиональным футболистом. Для этого следует подать заявку на отбор на сайте клуба.

Футбольному клубу, как и городу, хорошо досталось от российских окупантов. Были прямые «прилеты» в футбольное поле, беговые дорожки, в админздании выбиты окна и поврежден фасад, пострадала база клуба и автобус команды. Часть восстановительных работ уже выполнена, а на остальную часть ФК «Тростянец» объявил сбор средств.