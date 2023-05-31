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Лига Европы
Севилья
31.05.2023 22:00 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
31 мая 2023, 00:20 | Обновлено 31 мая 2023, 00:37
230
0

Севилья – Рома. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 31 мая в 22:00 по Киеву

31 мая 2023, 00:20 | Обновлено 31 мая 2023, 00:37
230
0
Севилья – Рома. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua

31 мая на «Пушкаш Арена» пройдет матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ромой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Единственный официальный очный поединок команды провели в коронавирусном 2020-м году в Лиге Европы. Тогда в 1/8 финала на нейтральном поле в Дуйсбурге «Севилья» выиграла 2:0, забив оба гола в 1-м тайме.

Севилья – Рома. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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