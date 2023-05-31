31 мая на «Пушкаш Арена» пройдет матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Единственный официальный очный поединок команды провели в коронавирусном 2020-м году в Лиге Европы. Тогда в 1/8 финала на нейтральном поле в Дуйсбурге «Севилья» выиграла 2:0, забив оба гола в 1-м тайме.

Севилья – Рома. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция