Лига Европы31 мая 2023, 00:20 | Обновлено 31 мая 2023, 00:37
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Севилья – Рома. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 31 мая в 22:00 по Киеву
31 мая 2023, 00:20 | Обновлено 31 мая 2023, 00:37
230
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31 мая на «Пушкаш Арена» пройдет матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ромой».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
Единственный официальный очный поединок команды провели в коронавирусном 2020-м году в Лиге Европы. Тогда в 1/8 финала на нейтральном поле в Дуйсбурге «Севилья» выиграла 2:0, забив оба гола в 1-м тайме.
Севилья – Рома. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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