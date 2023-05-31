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31 мая 2023, 00:07 | Обновлено 31 мая 2023, 00:19
59
0

Аль-Хиляль – Аль-Раед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 31 мая в 21:00 по Киеву

31 мая 2023, 00:07 | Обновлено 31 мая 2023, 00:19
59
0
Аль-Хиляль – Аль-Раед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая на «MRSOOL Парк» пройдет матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Раед». Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

Клуб в прошлом сезоне стал чемпионом страны - в 3-й раз кряду и в 5-й начиная с 2017-го. Кроме того, лидеры в 2019-м и 2021-м были победителями азиатской Лиги чемпионов. На этом фоне сейчас у них откровенный провал. Не просто не удается удерживать уже привычное 1-е место - фаворит отстал от нынешнего флагмана, Аль-Иттихада, более чем на десяток очков. И, такое впечатление, сейчас в Эр-Рияде больше поглощены не тем, что происходят на полях, а попытками уговорить Месси (и еще пару звезд) перебраться летом в Саудовскую Аравию. Особенно после поражения в финале Лиге чемпионов Ураве Ред Даймондс, что было последним шансом спасти год в плане трофеев. Отсюда и недавнее поражение Аль-Адале. Но Абху разгромили со счетом 3:0.

Аль-Раед

Команда не особенно котируется по местным меркам. Раньше она частенько вылетала из Про-Лиги, но возвращалась в элиту. На этом фоне 7-е место в прошлом розыгрыше было вполне достойным результатом для красно-черных. Тем не менее, прошлым летом появился новый наставник, Мариус Шимудикэ (и сразу были подписаны и румынские футболисты, вратарь Лунг и полузащитник Митрицэ, да и Джокович был с тренером знаком). При нем получается только более-менее удерживаться на прошлогоднем уровне. Поражений больше, чем побед, разница голов заметно отрицательная. Но, с другой стороны, задолго до финишного тура было обеспечено для себя право сыграть и в следующем розыгрыше высшего дивизиона страны. Пусть и, возможно, уже под руководством нового тренерского штаба. С нынешним в прошлом туре была только нулевая ничья с Аль-Халидж.

Статистика личных встреч

Аль-Хиляль смог выиграть все 7 матчей кряду в 2019-2022 году. Но в январе Аль-Раед смог дома оформить наконец-то ничью 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но, в любом случае, не стоит переоценивать возможную результативность - ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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