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Россия
30 мая 2023, 23:32 | Обновлено 30 мая 2023, 23:48
455
0

Деньги не пахнут. Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже поздравил Аршавина

Ранее лондонский «Арсенал» попал в скандал с поздравлениями игроку из рф

30 мая 2023, 23:32 | Обновлено 30 мая 2023, 23:48
455
0
Деньги не пахнут. Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже поздравил Аршавина
ФИФА. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо экс-футболисту из рф Андрею Аршавину, которому исполнилось 42 года.

«Дорогой Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Желаю хорошо провести этот день с семьей, друзьями и любимыми людьми, а также надеюсь на скорую встречу.

Ранее в скандал попал лондонский «Арсенал», бывший клуб Аршавина, который сначала поздравил его с праздником, а затем, после волны критики, удалил поздравление и видеоролик из своих социальных сетей.

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Джанни Инфантино Андрей Аршавин ФИФА день рождения Арсенал Лондон российско-украинская война
Источник Sport.ua
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