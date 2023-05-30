Деньги не пахнут. Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже поздравил Аршавина

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо экс-футболисту из рф Андрею Аршавину, которому исполнилось 42 года.

«Дорогой Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Желаю хорошо провести этот день с семьей, друзьями и любимыми людьми, а также надеюсь на скорую встречу.

Ранее в скандал попал лондонский «Арсенал», бывший клуб Аршавина, который сначала поздравил его с праздником, а затем, после волны критики, удалил поздравление и видеоролик из своих социальных сетей.