Деньги не пахнут. Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже поздравил Аршавина
Ранее лондонский «Арсенал» попал в скандал с поздравлениями игроку из рф
Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо экс-футболисту из рф Андрею Аршавину, которому исполнилось 42 года.
«Дорогой Андрей. В этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Желаю хорошо провести этот день с семьей, друзьями и любимыми людьми, а также надеюсь на скорую встречу.
Ранее в скандал попал лондонский «Арсенал», бывший клуб Аршавина, который сначала поздравил его с праздником, а затем, после волны критики, удалил поздравление и видеоролик из своих социальных сетей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Омония» не намерена выкупать контракт игрока
72-летний специалист готов приступить к работе