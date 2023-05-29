Англия29 мая 2023, 18:43 | Обновлено 29 мая 2023, 19:03
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Зинченко разобрался? Арсенал удалил видео с поздравлением Аршавина
«Арсенал» попал в скандал
29 мая 2023, 18:43 | Обновлено 29 мая 2023, 19:03
1071
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Лондонский «Арсенал» удалил со своей страницы в Твиттере видео с поздравлением Андрея Аршавина с его 42-м днем рождения. Это случилось после того, как в комментариях под видео появилось множество негативных комментариев.
Суммарно данное видео находилось на странице «Арсенала» в Твиттере более 7 часов. Никаких комментариев со стороны клуба не было.
Напомним, в составе «Арсенала» выступает украинский полузащитник Александр Зинченко.
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