Зинченко разобрался? Арсенал удалил видео с поздравлением Аршавина

Лондонский «Арсенал» удалил со своей страницы в Твиттере видео с поздравлением Андрея Аршавина с его 42-м днем рождения. Это случилось после того, как в комментариях под видео появилось множество негативных комментариев.

Суммарно данное видео находилось на странице «Арсенала» в Твиттере более 7 часов. Никаких комментариев со стороны клуба не было.

Напомним, в составе «Арсенала» выступает украинский полузащитник Александр Зинченко.