Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко разобрался? Арсенал удалил видео с поздравлением Аршавина
Англия
29 мая 2023, 18:43 | Обновлено 29 мая 2023, 19:03
1071
1

Зинченко разобрался? Арсенал удалил видео с поздравлением Аршавина

«Арсенал» попал в скандал

29 мая 2023, 18:43 | Обновлено 29 мая 2023, 19:03
1071
1
Зинченко разобрался? Арсенал удалил видео с поздравлением Аршавина
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» удалил со своей страницы в Твиттере видео с поздравлением Андрея Аршавина с его 42-м днем рождения. Это случилось после того, как в комментариях под видео появилось множество негативных комментариев.

Суммарно данное видео находилось на странице «Арсенала» в Твиттере более 7 часов. Никаких комментариев со стороны клуба не было.

Напомним, в составе «Арсенала» выступает украинский полузащитник Александр Зинченко.

По теме:
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу дождаться гимна ЛЧ на Эмирейтс»
ВИДЕО. Зашквар от Канониров. Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения
Манчестер Сити готов продать Канселу
Арсенал Лондон Андрей Аршавин российско-украинская война
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
Хоккей | 28 мая 2023, 22:35 4
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото

Германия не сумела остановить Кленовых

ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Футбол | 29 мая 2023, 15:45 10
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины

Дебютный вызов для форварда «Зари» в национальную команду

Черноморец – Рух – 1:3. Дубль Климчука, казусный автогол. Видео голов
Футбол | 29.05.2023, 17:54
Черноморец – Рух – 1:3. Дубль Климчука, казусный автогол. Видео голов
Черноморец – Рух – 1:3. Дубль Климчука, казусный автогол. Видео голов
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2023, 13:38
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Ястремская в четвертый раз подряд проиграла в первом круге Ролан Гаррос
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 29.05.2023, 07:30
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Кто же всё таки у вас заголовки придумает ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
29.05.2023, 05:30 30
Футбол
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 16
Футбол
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
28.05.2023, 18:32 8
Футбол
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
28.05.2023, 14:40 18
Теннис
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности