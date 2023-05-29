ВИДЕО. Зашквар от Канониров. Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения
Российскому футболисту исполнилось 42 года
Лондонский «Арсенал» у себя в соцсетях поздравил с днем рождения своего бывшего форварда, росиянина Андрея Аршавина, которому сегодня, 29 мая исполнилось 42 года.
«Канониры» выложили видео, на котором Аршавин делает покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Форвард защищал цвета «Канониров» в 2009 – 2013 годах.
Отметим, что Аршавин публично поддерживал военное вторжение россии в Украину и выражал готовность идти в военкомат по повестке.
Напомним, в составе «Арсенала» выступает украинский полузащитник Александр Зинченко.
Неделю назад «Барселона» оказалась в центре скандала, опубликовав видеообращение к своим фанатами из россии.
Wishing you a great day, Andrey 🥳 pic.twitter.com/80cOZEa4G1— Arsenal (@Arsenal) May 29, 2023
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