Лондонский «Арсенал» у себя в соцсетях поздравил с днем рождения своего бывшего форварда, росиянина Андрея Аршавина, которому сегодня, 29 мая исполнилось 42 года.

«Канониры» выложили видео, на котором Аршавин делает покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Форвард защищал цвета «Канониров» в 2009 – 2013 годах.

Отметим, что Аршавин публично поддерживал военное вторжение россии в Украину и выражал готовность идти в военкомат по повестке.

Напомним, в составе «Арсенала» выступает украинский полузащитник Александр Зинченко.

Неделю назад «Барселона» оказалась в центре скандала, опубликовав видеообращение к своим фанатами из россии.