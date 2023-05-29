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Англия
29 мая 2023, 16:08 | Обновлено 29 мая 2023, 16:28
714
0

ВИДЕО. Зашквар от Канониров. Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения

Российскому футболисту исполнилось 42 года

29 мая 2023, 16:08 | Обновлено 29 мая 2023, 16:28
714
0
ВИДЕО. Зашквар от Канониров. Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» у себя в соцсетях поздравил с днем рождения своего бывшего форварда, росиянина Андрея Аршавина, которому сегодня, 29 мая исполнилось 42 года.

«Канониры» выложили видео, на котором Аршавин делает покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Форвард защищал цвета «Канониров» в 2009 – 2013 годах.

Отметим, что Аршавин публично поддерживал военное вторжение россии в Украину и выражал готовность идти в военкомат по повестке.

Напомним, в составе «Арсенала» выступает украинский полузащитник Александр Зинченко.

Неделю назад «Барселона» оказалась в центре скандала, опубликовав видеообращение к своим фанатами из россии.

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Андрей Аршавин Арсенал Лондон видео
Источник ФК Арсенал Лондон
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