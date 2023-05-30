Элина Свитолина – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Во втором раунде основы украинка сразится против Сторм Хантер из Австралии (№204 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте имени Симон Матье. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Анны Блинковой (№56 WTA).

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