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WTA
30 мая 2023, 23:20 | Обновлено 30 мая 2023, 23:38
888
0

Элина Свитолина – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда Ролан Гаррос

30 мая 2023, 23:20 | Обновлено 30 мая 2023, 23:38
888
0
Элина Свитолина – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Во втором раунде основы украинка сразится против Сторм Хантер из Австралии (№204 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте имени Симон Матье. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Каролин Гарсии (№5 WTA) или Анны Блинковой (№56 WTA).

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Источник Sport.ua
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