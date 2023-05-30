БОНДАРЬ: «Когда мы проиграли Днепру-1, не знали, что будет дальше»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился эмоциями после получения командой чемпионства.

– Поздравляем с чемпионством! Опиши свои чувства, как радовались с командой?

– Очень приятные ощущения. Когда становишься чемпионом, то отдаешь много сил, эмоций. Мы добились этого, хотя изначально были в сложной ситуации. Спасибо ВСУ за то, что мы провели этот чемпионат! Только благодаря им мы могли спокойно играть в футбол и завоевать этот титул. Чемпионство хочется посвятить болельщикам, ведь весь сезон их с нами не было. В следующем сезоне хочется их видеть, а сейчас этот трофей для них.

– Назови самое яркое воспоминание этого сезона, а какой период, наоборот, стал самым тяжелым?

– Самое памятное – победа над «Днепром-1», когда мы стали чемпионами. Самым трудным, наверное, было время, когда мы уступили «Днепр-1», потому что тогда не знали, что будет дальше.

– Что скажешь нашим ВСУ?

– Хочу пожелать здоровья – прежде всего, чтобы каждый из них вернулся домой с победой, к своим женам и детям.