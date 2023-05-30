Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗУБКОВ: «К трофею мы шли шаг за шагом. Ради чемпионства я и вернулся домой»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 22:05 | Обновлено 30 мая 2023, 22:48
200
0

ЗУБКОВ: «К трофею мы шли шаг за шагом. Ради чемпионства я и вернулся домой»

Полузащитник «Шахтера» поделился упоминаниями о текущем сезоне

30 мая 2023, 22:05 | Обновлено 30 мая 2023, 22:48
200
0
ЗУБКОВ: «К трофею мы шли шаг за шагом. Ради чемпионства я и вернулся домой»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Полузащитник «Шахтера» Александр Зубков во время церемонии награждения поделился упоминаниями о текущем сезоне, а также рассказал о том, кому посвящает чемпионство.

– Александр, как это – стать чемпионом?

– Ради чемпионства я и возвращался домой. Да, оно было тяжелым, мы шли шаг за шагом: где-то отставали, а где-то были лидерами. Последние матчи показали, что мы действительно являемся чемпионами.

– Твое самое яркое воспоминание этого сезона?

– Наверное, это последние матчи, когда больше сроднились друг с другом. Мы поговорили и решили, что должны выдать хороший финиш, ведь это наши прямые конкуренты, и матчи против них были эмоционально тяжелыми, но яркими.

– Какой этап сезона был самым трудным?

– Наверное, были матчи, где мы теряли очки, хотя не должны были этого делать. Тогда начинаешь искать причины в себе, но потом все выравнивалось, и мы были на правильной дороге.

– Кому посвящаешь это чемпионство?

– Во-первых, посвящаю это чемпионство воинам, защищающим нашу страну. Нашим ребятам, каждый день сбивающим ракеты и «шахеды». А также всем болельщикам. Президенту клуба, всем болельщикам, ежедневно работавшему менеджменту, нашим руководителям, тренерам и игрокам. Этот сезон стал историческим, и мы вместе вписали его в историю!

По теме:
БОНДАРЬ: «Когда мы проиграли Днепру-1, не знали, что будет дальше»
Бразильский суд вынес постановление об аресте экс-звезды Шахтера
ТРУБИН: «В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-е или 6-е место»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк награждение Украинская Премьер-лига Александр Зубков
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
Футбол | 29 мая 2023, 23:40 0
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1

Знаменитый украинский футболист переживал за днепровский клуб

Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Футбол | 30 мая 2023, 14:12 11
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ

Серветт или Панатинаикос

ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду
Футбол | 30.05.2023, 19:34
ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду
ОФИЦИАЛЬНО. Антон Кравченко покинул венгерскую Кишварду
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Футбол | 30.05.2023, 11:52
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
ФОТО. Шахтеру вручили чемпионский кубок УПЛ
Футбол | 30.05.2023, 18:19
ФОТО. Шахтеру вручили чемпионский кубок УПЛ
ФОТО. Шахтеру вручили чемпионский кубок УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
Александр КУЧЕР: «Будут штрафы. Игроки Днепра-1 не могут себя так вести»
28.05.2023, 18:32 8
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
Перевозим оружие. Кличко объяснил «землетрясение» в Киеве
Перевозим оружие. Кличко объяснил «землетрясение» в Киеве
28.05.2023, 19:32
Война
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 4
Теннис
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
28.05.2023, 22:16 23
Футбол
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
Определены все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20
29.05.2023, 10:04 3
Футбол
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
29.05.2023, 18:03 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности