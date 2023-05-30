Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 22:49 | Обновлено 30 мая 2023, 23:01
954
2

ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»

Украинка дала огненную пресс-конференцию после победы над Барборой Крейчиковой

30 мая 2023, 22:49 | Обновлено 30 мая 2023, 23:01
954
2
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) выдала эмоциональную пресс-конференцию после победы над Барборой Крейчиковой (WTA 13) из Чехии в 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

«Я много раз говорила, что считаю, что много ложной информации распространяется об украинцах и о помощи украинцам. Я могу задать простой вопрос, например, что сделали для Леси Цуренко? И дам ответ – ничего.

Я чувствую большое разочарование. Я чувствую много чего, я не знаю как сказать, назовем это разочарованием. Я также чувствую, что за последние несколько месяцев топ-игроки распространили много ложной информации о том, что мы агрессивны или распространяем ненависть, что, честно говоря, для меня очень странно.

Если у меня недовольное лицо несколько дней, это только потому, что мой город, наверное, бомбили. Я думаю, 16 раз были прилеты только в мае. Только в мае! Мой город бомбили 16 раз!

Вчера часть ракеты упала в 100 метрах от моего дома. Это делает меня несчастной, ведь мое лицо не становится суперсчастливым только из-за того, что ракета попала не в мой дом, а упала недалеко от него.

Мое грустно лицо – всего лишь следствие этого всего. Так что я думаю, что та молодая, талантливая девушка из страны, которая сейчас борется с войной, не заслуживает этого. Это мое мнение».

В следующем раунде Ролан Гаррос Леся сыграет с Лорен Дэвис.

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или двадцатки»
ВИДЕО. Как Цуренко на Ролан Гаррос 13-ю ракетку мира обыграла
ВИДЕО. Сенсационная победа. Как бразилец из топ-200 обыграл Медведева на РГ
Барбора Крейчикова Леся Цуренко Ролан Гаррос 2023 пресс-конференция
Источник Sportskeeda
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Война | 30 мая 2023, 06:39 4
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные

Ночь на 30 мая спокойной в столице не была

Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Футбол | 30 мая 2023, 14:12 14
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ

Серветт или Панатинаикос

Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Теннис | 30.05.2023, 17:52
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
Цуренко успешно стартовала на Ролан Гаррос, обыграв 13-ю ракетку мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Виктор Гей перешел в МТК Будапешт
Футбол | 30.05.2023, 18:48
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Виктор Гей перешел в МТК Будапешт
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Виктор Гей перешел в МТК Будапешт
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Футбол | 30.05.2023, 11:52
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Источник: Маркевич приходит в Карпаты под трехлетний проект с финансами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Elis
Все правильно Леся каже. І молодець, що не мовчить. 
Ответить
+7
chak98
Все вірно Леся сказала. Так воно і є, Ночі не спимо сидимо в корідорі, молишься і не знаєшь, виживешь чи нє.
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
Аль-Хиляль предложил вингеру Шахтера зарплату в 2 миллиона долларов в месяц
30.05.2023, 09:37 4
Футбол
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
Джокович прокомментировал свое политическое заявление на Ролан Гаррос
30.05.2023, 14:54 6
Теннис
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
29.05.2023, 18:03 31
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
30.05.2023, 13:30
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
28.05.2023, 20:00 2
Хоккей
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
28.05.2023, 16:57 63
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
29.05.2023, 17:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности