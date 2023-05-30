ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) выдала эмоциональную пресс-конференцию после победы над Барборой Крейчиковой (WTA 13) из Чехии в 1/64 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

«Я много раз говорила, что считаю, что много ложной информации распространяется об украинцах и о помощи украинцам. Я могу задать простой вопрос, например, что сделали для Леси Цуренко? И дам ответ – ничего.

Я чувствую большое разочарование. Я чувствую много чего, я не знаю как сказать, назовем это разочарованием. Я также чувствую, что за последние несколько месяцев топ-игроки распространили много ложной информации о том, что мы агрессивны или распространяем ненависть, что, честно говоря, для меня очень странно.

Если у меня недовольное лицо несколько дней, это только потому, что мой город, наверное, бомбили. Я думаю, 16 раз были прилеты только в мае. Только в мае! Мой город бомбили 16 раз!

Вчера часть ракеты упала в 100 метрах от моего дома. Это делает меня несчастной, ведь мое лицо не становится суперсчастливым только из-за того, что ракета попала не в мой дом, а упала недалеко от него.

Мое грустно лицо – всего лишь следствие этого всего. Так что я думаю, что та молодая, талантливая девушка из страны, которая сейчас борется с войной, не заслуживает этого. Это мое мнение».

В следующем раунде Ролан Гаррос Леся сыграет с Лорен Дэвис.