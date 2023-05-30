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  4. ТРУБИН: «В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-е или 6-е место»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 21:45 | Обновлено 30 мая 2023, 22:17
356
1

ТРУБИН: «В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-е или 6-е место»

Голкипер «Шахтера» поделился эмоциями после награждения золотыми медалями

30 мая 2023, 21:45 | Обновлено 30 мая 2023, 22:17
356
1
ТРУБИН: «В Шахтер никто не верил. Говорили, что займем 5-е или 6-е место»
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился эмоциями после награждения золотыми медалями УПЛ.

– Анатолий, поздравляем с чемпионством! Как это быть чемпионом Украины? Что чувствуешь прямо сейчас?

– Прежде всего, гордость за всю нашу команду. Ведь чемпионство не выигрывается в одном-двух матчах, это тяжелая работа в течение всего года и даже больше, потому что еще когда был приостановлен прошлый чемпионат, все продолжали работать эти полтора года. Хотя в нас никто не верил: говорили, что займем 5–6 место, что не сможем достичь большего. Но сейчас мы чемпионы Украины! Все радуются. Самое главное, я считаю, что для всех нас это мотивация, – нет ничего невозможного. Если вы будете работать, будете верить и оставаться одним целым, командой в течение сезона, то все возможно.

– Какое твое самое яркое воспоминание этого сезона? А какой период, напротив, был самым трудным?

– Наверное, самый яркий момент – когда раздался финальный свисток в последнем матче с «Днепром-1». Но все периоды были сложными, постоянно куда-то переезжали… Худший момент, пожалуй, – когда проиграли днепрянам в первом круге. Но иногда худший момент может дать тебе гораздо больше, чем победа. Поэтому сейчас все отлично!

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк награждение Украинская Премьер-лига Анатолий Трубин
Источник ФК Шахтер Донецк
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