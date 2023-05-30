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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 20:35 | Обновлено 30 мая 2023, 21:37
338
6

ЙОВИЧЕВИЧ: «В экстремальных условиях мы выдали феерический сезон»

Наставник «Шахтера» прокомментировал триумф горняков в сезоне УПЛ

30 мая 2023, 20:35 | Обновлено 30 мая 2023, 21:37
338
6
ЙОВИЧЕВИЧ: «В экстремальных условиях мы выдали феерический сезон»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал триумф горняков в сезоне УПЛ:

«У нас чемпионское настроение. Эмоции смешанные, но приятные. Мы много труда и усилий приложили в этом году, который был непростым. В экстремальных условиях во время войны мы выдали исторический феерический сезон. Навсегда будет записано золотыми словами для всех болельщиков Украины, которые поддерживают «Шахтер» и украинский футбол.

Это очень важно с точки зрения тех ощущений, которые мы хотим показать нашей игрой Европе и миру. Показываем, что в Украине есть жизнь, что мы сражаемся. Так же как ВСУ сражаются за нас и за нашу свободу. Минимум, что мы можем делать – сражаться на футбольном поле, как и они. Мы гордимся, мы счастливы, и это нам только мотивация для следующего сезона».

ЙОВИЧЕВИЧ: «В экстремальных условиях мы выдали феерический сезон»

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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Alex Danchenko
Феєричний довбень, екстремальні умови у хлопців на нулі, а ви як сир в маслі катаєтесь.
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+9
Алекс днепр
Если бы не коррупция были бы 4 ми вместо Динамо 
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+7
Elson
Ех, ти... підощур..
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+4
Алекс днепр
Экстремальные условия это у воинов ВСУ.А кроты всю жизнь ничего не знали в жизни как продавать врагам Родину врать и красть.А хозяин Ахметов кроме того что привел войну в Украине за деньги которые собирает с нищих на коммуналку до сих пор не расстрелян и прячется в Лондоне чтоб не грохнули 
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0
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AK..228
Так, молодці!!
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-7
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