Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал триумф горняков в сезоне УПЛ:

«У нас чемпионское настроение. Эмоции смешанные, но приятные. Мы много труда и усилий приложили в этом году, который был непростым. В экстремальных условиях во время войны мы выдали исторический феерический сезон. Навсегда будет записано золотыми словами для всех болельщиков Украины, которые поддерживают «Шахтер» и украинский футбол.

Это очень важно с точки зрения тех ощущений, которые мы хотим показать нашей игрой Европе и миру. Показываем, что в Украине есть жизнь, что мы сражаемся. Так же как ВСУ сражаются за нас и за нашу свободу. Минимум, что мы можем делать – сражаться на футбольном поле, как и они. Мы гордимся, мы счастливы, и это нам только мотивация для следующего сезона».

ЙОВИЧЕВИЧ: «В экстремальных условиях мы выдали феерический сезон»