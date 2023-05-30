ЙОВИЧЕВИЧ: «В экстремальных условиях мы выдали феерический сезон»
Наставник «Шахтера» прокомментировал триумф горняков в сезоне УПЛ
Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал триумф горняков в сезоне УПЛ:
«У нас чемпионское настроение. Эмоции смешанные, но приятные. Мы много труда и усилий приложили в этом году, который был непростым. В экстремальных условиях во время войны мы выдали исторический феерический сезон. Навсегда будет записано золотыми словами для всех болельщиков Украины, которые поддерживают «Шахтер» и украинский футбол.
Это очень важно с точки зрения тех ощущений, которые мы хотим показать нашей игрой Европе и миру. Показываем, что в Украине есть жизнь, что мы сражаемся. Так же как ВСУ сражаются за нас и за нашу свободу. Минимум, что мы можем делать – сражаться на футбольном поле, как и они. Мы гордимся, мы счастливы, и это нам только мотивация для следующего сезона».
ЙОВИЧЕВИЧ: «В экстремальных условиях мы выдали феерический сезон»
⚒ Перший сезон – перший чемпіонський титул! 🏆🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 30, 2023
🧡 Ігор Йовічевіч та його тренерський штаб 😎#ШахтарЧемпіон #Shakhtar #Україна pic.twitter.com/dqyf1aZLfd
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