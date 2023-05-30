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Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 18:19 | Обновлено 30 мая 2023, 18:27
287
1

ФОТО. Шахтеру вручили чемпионский кубок УПЛ

Награждение состоялось в Доме футбола

30 мая 2023, 18:19 | Обновлено 30 мая 2023, 18:27
287
1
ФОТО. Шахтеру вручили чемпионский кубок УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 30 мая донецкому «Шахтеру» вручили чемпионский кубок УПЛ за сезон 2022/2023. «Горняки» досрочно завоевали его в воскресенье благодаря победе 3:0 над «Днепром-1».

Награждение состоялось в Доме футбола в Киеве. Для «Шахтера» это 14-е чемпионство в истории.

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Источник Sport.ua
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Сергей Долина
Липовий чемпіон. Якби не їхні куплені судді, навіть в першу трійку не ввійшли.
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