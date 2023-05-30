ФОТО. Шахтеру вручили чемпионский кубок УПЛ

Сегодня, 30 мая донецкому «Шахтеру» вручили чемпионский кубок УПЛ за сезон 2022/2023. «Горняки» досрочно завоевали его в воскресенье благодаря победе 3:0 над «Днепром-1».

Награждение состоялось в Доме футбола в Киеве. Для «Шахтера» это 14-е чемпионство в истории.