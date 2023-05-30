Жозе МОУРИНЬО: «У меня не было контактов с другими клубами»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо накануне финала Лиги Европы против «Севильи» (31 мая) ответил на вопрос о том, останется ли в клубе на следующий сезон:

«Уйду ли я из «Ромы» после финала, как ушел из «Интера» (после финала ЛЧ-2010, - прим.)? Сейчас все по-другому, и моя команда это знает. Тогда с «Реалом» все было согласовано, хотя контракт еще и не был подписан. Сейчас же у меня не было контактов с другими клубами».

Ранее сообщалось о том, что в услугах Моуриньо заинтересован «ПСЖ».