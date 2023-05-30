Жозе МОУРИНЬО: «У меня не было контактов с другими клубами»
Тренер «Ромы» – о своем будущем
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо накануне финала Лиги Европы против «Севильи» (31 мая) ответил на вопрос о том, останется ли в клубе на следующий сезон:
«Уйду ли я из «Ромы» после финала, как ушел из «Интера» (после финала ЛЧ-2010, - прим.)? Сейчас все по-другому, и моя команда это знает. Тогда с «Реалом» все было согласовано, хотя контракт еще и не был подписан. Сейчас же у меня не было контактов с другими клубами».
Ранее сообщалось о том, что в услугах Моуриньо заинтересован «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Грузинские политики акцентируют внимание на том, что их страна сейчас не является членом ЕС
Украинский легионер выступал за команду с января 2019 года